Chị gái “lỡ tay” khiến anh rể nhập viện, 3 cô em vợ đến thăm với phong cách khác lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng bởi màn thăm bệnh nhân có một không hai của ba cô em vợ sau khi biết tin anh rể nhập viện.

Theo Sohu, mới đây một người đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ với vợ, vậy nhưng không ngờ người vợ lại dùng lực quá mạnh khiến anh chồng phải nằm viện điều trị. May mắn đó chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng.

Biết tin anh rể nhập viện, ba cô em vợ liền đến bệnh viện thăm

Được biết, cặp đôi thường xuyên xảy ra "mâu thuẫn" nhưng thường là những vết thương nhỏ. Tuy nhiên, lần này người vợ đã “lỡ tay” khiến anh chồng phải nằm viện điều trị mấy ngày. Biết tin anh rể nhập viện, ba cô em vợ vội vàng đến thăm, vậy nhưng họ lại mang theo bia, rượu và thịt nướng vào phòng bệnh của anh rể để nhậu.

Người vợ thấy cảnh này vô cùng thích thú nên đã lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đó rồi đăng tải lên mạng xã hội. Người chồng chỉ biết than thở: “Có phải các em đến thăm anh rể không vậy? Nhìn mọi người như thế anh hơi khó chịu”. Một trong số những cô em vợ liền đáp lời: “Hay là anh uống chút nhé!”

Vậy nhưng họ lại mang thịt nướng, bia vào phòng bệnh nhân để nhậu

Hành động này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng vì sự độc lạ

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội, một số cư dân mạng bày tỏ, hiếm khi người thân, bạn bè đến thăm bệnh nhân theo cách này. Những cô em vợ đến thăm anh rể nhưng mục đích chính là muốn “thị uy”, sau này anh rể chắc chắn không dám ăn hiếp chị gái họ nữa.

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