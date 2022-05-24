76 cụ già chi hơn 3 tỷ đồng để mua "thần dược", công dụng có thật sự “cải tử hoàn sinh”?

Nhiều cụ già lớn tuổi đã bị lừa mắc bẫy vào chiêu trò của bọn chúng và bị thiệt hại tài sản với giá trị không nhỏ, đồng thời cũng phải chịu đựng áp lực tinh thần vô cùng lớn. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe và tinh thần sau này vô cùng nghiêm trọng của những người lớn tuổi.

Cách đây vài ngày, Công an tỉnh Quảng Tây đã đưa ra 2 thông báo công khai về việc truy quét tội phạm lừa đảo lương hưu của người cao tuổi.

Quận Xingye, thành phố Ngọc Lâm phát hiện hàng loạt trường hợp lừa đảo các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Thu giữ các sản phẩm sức khỏe giả và kém chất lượng

Người cao tuổi nhận lại được số tiền bị lừa đảo

Mới đây, Văn phòng Công an huyện Xingye, thành phố Ngọc Lâm đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo người già dưới danh nghĩa bán các sản phẩm chức năng và thuốc điều trị.

Có tới 76 nạn nhân là người cao tuổi và số tiền liên quan đến vụ án là hơn 1 triệu nhân dân tệ tương đương với hơn 3 tỷ đồng.

Kể từ tháng 10 năm 2021, các nghi phạm Li và Liang đã hợp tác điều hành một cửa hàng các thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe ở Thị trấn Longan, các sản phẩm bên ngoài được gắn nhãn mác là Bột bào tử Nấm linh chi, trà gừng, bổ thận, an cung ngưu hoàng hoàn, sản phẩm chức năng từ nhân sâm, probiotic, thuốc, … Và đặt ra ba gói giá khác nhau bao gồm là 800 tệ tương đương với hơn 2.000.000 đồng, 1380 tệ tương đương với hơn 4.000.000 đồng và 1800 tệ tương đương với hơn 6.000.000 đồng để dụ người lớn tuổi nhẹ dạ cả tin tiêu thụ.

Trong giai đoạn đầu, các nghi phạm đã lôi kéo một lượng lớn người cao tuổi đến cửa hàng thực phẩm sức khỏe tham gia các lớp học hàng ngày bằng cách cho miễn phí trứng, mì, thau nhựa, … sau đó dụ dỗ những người già này đăng ký làm thành viên của cửa hàng.

Bọn chúng tẩy não người cao tuổi bằng cách thuê giảng viên mang hàng đến lớp và phát video quảng cáo và quảng cáo các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc, … với những chức năng và công hiệu thần kỳ một cách phóng đại. Thậm chí bọn chúng còn quảng cáo rằng một số sản phẩm chức năng và thuốc có tác dụng thần kỳ là có thể “cải tử hoàn sinh”, và dụ những người già có trình độ học vấn thấp mua các sản phẩm chức năng và thuốc trong cửa hàng.

Sau khi điều tra, vụ án liên quan đến 76 nạn nhân cao tuổi, và số tiền thiệt hại liên quan là hơn 1 triệu nhân dân tệ tương đương với hơn 3 tỷ đồng.

Vụ thứ 2

Thành phố Quý Cảng phát hiện hàng loạt trường hợp lừa đảo đại lý bảo hiểm hưu trí

Chứng từ giả mạo

Hóa đơn giả

Vào tháng 4 năm 2022, sau khi phân loại các manh mối thu được ở giai đoạn đầu, cơ quan an ninh công cộng của thành phố Quý Cảng phát hiện ra rằng nghi phạm tội phạm Wei Mou từ năm 2017 đến năm 2021 về việc lừa đảo liên quan đến bảo hiểm hưu trí, bằng cách ngụy tạo các hóa đơn bảo hiểm.

Tại thành phố Quế Bình đối tượng đã thực hiện một số vụ lừa đảo, trong quá trình lừa đảo, nhằm lừa đảo lòng tin của nạn nhân, mỗi tháng đối tượng trả lại cho nạn nhân 20.000 – 30.000 nhân dân tệ tương đương với từ hơn 60.000.000 – 100.000.000 đồng với danh nghĩa đưa tiền lương hưu. Sau khi lấy được lòng tin của một số nạn nhân, đối tượng sẽ biến họ thành người trung gian, thông qua sự quảng bá, giới thiệu của các nạn nhân này đã lừa được một số lượng lớn, số người bị lừa lên tới 139 người, Số tiền liên quan là hơn 10 triệu nhân dân tệ tương đương với hơn 30 tỷ đồng.

Sở công an thành phố Quý Cảng đã cử lực lượng cảnh sát có năng lực thành lập tổ công tác khẩn trương điều tra vụ án. Tuy nhiên do nạn nhân không rõ chân tướng nên việc điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án gặp khó khăn. Lực lượng đặc nhiệm đã có những biện pháp mạnh mẽ nhằm tăng cường công tác điều tra, thu thập chứng cứ, thực hiện công khai trước pháp luật, giải quyết các mâu thuẫn và được sự tin tưởng, ủng hộ của người bị hại nên vụ án đã có bước đột phá và triệt phá thành công.

Nghi phạm hình sự Wei Mou và 3 người khác đã bị bắt và chuyển sang viện kiểm sát để truy tố, và 47 trường hợp lừa đảo hưu trí cũng đã được triệt phá.