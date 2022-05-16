15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ

Thế giới 16/05/2022 19:17

Ông bà là mối liên hệ gần gũi và mối liên hệ trực tiếp nhất của chúng ta với quá khứ. Với khoảng cách ngần ấy thập kỷ, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hiểu được cách họ nghĩ hay cách họ nhìn nhận và sống cuộc sống này. Tất nhiên, có thể dẫn đến những tình huống vô lý và buồn cười những hiểu lầm giữa các thế hệ.

Tin rằng các ông bà có rất nhiều viên ngọc quý tiềm ẩn đang chờ đợi chúng ta khám phá. Và dưới đây là một bộ sưu tập ảnh thú vị và tò mò sẽ sưởi ấm trái tim của bạn.

  1. Chiếc quạt có thể gập lại này thật là ấn tượng phải không?
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 1
  1. '' Bà của tôi đã dán giấy dán tường lên chiếc gọt bút chì của bà. "
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 2
  1. Danh sách mua sắm trong ngày trông như thế nào.
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 3
  1. '' Thẻ an sinh xã hội của ông cố tôi được làm bằng kim loại, không phải bằng giấy. "
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 4
  1. '' Chiếc Pringles cũ này có thể được bà tôi dùng để đựng cọ vẽ của bà. "
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 5
  1. Những chiếc kéo chim cổ điển nhất định phải có này
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 6
  1. Hộp thiếc bánh quy, hay còn gọi là hộp đựng đồ may vá mà người bà nào cũng có …
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 7
  1. '' Bà cố của tôi ghi lại năm mỗi khi bà lôi ra chiếc hủ lắc muối và tiêu có hình con gà tây của mình. "
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 8
  1. "Chiếc máy tính cổ này là của bà tôi."
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 9
  1. '' Người cô tuyệt vời của tôi vẫn dùng hộp đựng bánh mì. "
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 10
  1. "Bà tôi vẫn còn giữ chiếc Nokia năm bà 16 tuổi."
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 11
  1. '' Một người xem ảnh 3D năm 1957 đám cưới của ông bà tôi' '
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 12
  1. “Dụng cụ ăn sử dụng quá lâu của bà đã bị teo đần ra theo thời gian”
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 13
  1. '' Lò nướng cổ điển của bà cố tôi ''
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 14
  1. '' Hộp đựng đồ trang điểm của bà cố tôi từ những năm 1920 ''
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 15
  1. '' Bà tôi có một miếng tấm nam châm tủ lạnh hiển thị chi phí sinh hoạt từ năm 1929. "
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 16
  1. '' Hóa đơn y tế của bà cố tôi từ năm 1950 ''
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 17
  1. "Tôi đã tháo lớp bọc nhựa ra khỏi điều khiển TV của gia đình và đây là cách đáp lại của mẹ tôi."
15 bức ảnh cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ - Ảnh 18

Bạn thấy ngạc nhiên nhất với hình ảnh nào trong số những hình ảnh này và có hình ảnh nào trông quen thuộc không? Bạn có thích được sinh ra ở một thời đại khác không?

Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu

Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu

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