Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược

Thế giới 13/05/2022 14:46

Cô ấy tên là Li Lijuan, người thôn Shangquan, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc tuy xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng Li Lijuan là một đứa trẻ dám đấu tranh vươn lên từ khi còn nhỏ.

Vào những năm 1980, cô ấy ra ngoài làm việc một mình và bắt đầu kinh doanh. Sau nhiều năm nỗ lực, Li Lijuan đã thu hái được thành quả và trở thành một triệu phú, mọi người đều nói rằng nhà họ Li đã nuôi dạy một cô con gái tốt.

Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 1

Kết quả người chồng cũ của cô không hối cải, để có tiền mua thuốc phiện, anh ta thậm chí đã bán con ruột của họ với giá 7.000 nhân dân tệ tương đương với 23.763.362 đồng. May mắn thay, Li Lijuan đã kịp thời phát hiện ra trong khi cô đang tìm con như điên, và tìm thấy một người đàn ông lạ mặt đang ôm con của cô ở nhà ga. Người đàn ông này không hề giấu giếm, nói rằng anh ta đã mua đứa trẻ, và Li Lijuan đã đưa cho người đàn ông đấy 8.000 nhân dân tệ tương đương với 27.174.106 Đồng để chuộc lại đứa bé.

Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 2

Sau đó, cô nhận nuôi đứa trẻ mồ côi thứ hai và đứa trẻ thứ ba ... Khi càng nhiều đứa trẻ được nhận nuôi, chi phí tự nhiên tăng lên, và Li Lijuan không thể trang trải đủ sống. Nhưng dù vậy, cô vẫn một mực khẳng định, năm 2011, Li Lijuan đã bán biệt thự và xây "làng tình thương" để cùng các con sinh sống, sau đó, chính quyền biết chuyện và đặc biệt quy hoạch 50 mẫu đất cho cô. Cuối năm 2017, Li Lijuan đã nhận 118 trẻ mồ côi làm con nuôi.

Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 3

Theo điều tra của cảnh sát, Li Lijuan đã dùng trẻ em để tống tiền người khác trong nhiều năm. Tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội. Cô có một số tài sản đứng tên mình, 45 tài khoản ngân hàng các loại, tiền gửi là 20 triệu NDT tương đương với hơn 68 tỷ đồng và 25.500 USD tương đương với gần 600 triệu đồng.

Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 4
Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 5

Những ngày sau đó, cô ta đã nhiều lần sử dụng các thủ pháp tương tự để tống tiền các doanh nghiệp địa phương và các ông chủ. Để chiếm được mỏ trong làng, bà ta còn bắt lũ trẻ đứng trước đầu máy xúc và bắt chủ mỏ phải chuyển mỏ cho mình, bằng cách này, Li Lijuan ngày càng lún sâu vào con đường phạm tội.

Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 6
Cuộc sống hai mặt của một người mẹ, ban ngày cưu mang 118 đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng về đêm lại trái ngược - Ảnh 7

Đến khi sự việc này bị phanh phui, câu chuyện này đã gây chấn động lớn, và vô số người cảm thấy đau buồn. Lúc mới bắt đầu Li Lijuan là một người tốt bụng đến như vậy, rốt cuộc tại sao lại biến thành người như thế này? Sau khi Li Lijuan bị bắt, chính quyền địa phương đã ngay lập tức tiếp quản "Làng tình thương" và tích cực giải quyết việc ăn học, khám chữa bệnh cho lũ trẻ.

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