Các nghiên cứu cho thấy có những đặc điểm hiếm có mà không phải ai cũng có. Có thể là một đặc điểm cụ thể nào đó khiến người ta tò mò, khác biệt so với mọi người khiến người ta phải kinh ngạc. Và một số có thể có thứ gì đó khiến họ nổi bật hơn nhiều, chẳng hạn như mắt có màu khác, ngón tay thừa hoặc thậm chí là lông mày trắng.
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Dưới đây là một số đặc điểm độc lạ hiếm thấy trên cơ thể của người khác mà khiến chúng ta phải kinh ngạc.
- “Một nửa lông mi trên mắt phải của tôi có màu trắng.”
- "Anh rể của tôi nhận được ngón tay cái một cái của bố một cái của mẹ."
- "Tôi bị dị sắc tố một phần ở cả hai mắt."
- “Râu của chồng tôi mọc với 5 màu khác nhau. Nâu, đỏ, vàng, đen và trắng.”
“Đó là di truyền - tất cả đàn ông con trai trong gia đình anh ấy đều có đặc điểm này, và con trai tôi cũng vậy”.
- “Đôi tay bạn đời tôi khi hội chứng Raynaud của cô ấy phát lên”
- "Trên ngón tay cái có một ngón cái khác!"
- “Tôi chỉ có 4 ngón tay trên bàn tay trái, và có một ngón trỏ thay vì ngón cái.”
- “Cả hai đứa con của chúng tôi đều có một sợi tóc bạc trên đỉnh đầu.”
- “Tôi mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là bệnh đa nang lông, nơi có nhiều sợi tóc mọc trên cùng một nang lông trên khắp người tôi!”
- "Con mèo của tôi và tôi có cùng một nốt ruồi."
- “Tay trái của tôi ít đường chỉ tây hơn tay phải. Nó không thực sự ảnh hưởng đến bất cứ điều gì, nhưng nó rất thú vị.”
- "Bạn trai của tôi và tôi có cùng một nốt ruồi trên cùng một vị trí."
- “Tôi có một khoảng trống kỳ lạ dưới lưỡi của mình. Tôi đã không nhận ra là không có nhiều người bị phải giống như tôi.”
- "Đôi tai yêu tinh của con gái tôi"
- “Các đốt ngón tay trái bị đẩy lùi liên quan đến di truyền của tôi.”
Bạn có một đặc điểm di truyền nào hiếm có hay độc lạ không?
Nguồn ảnh: Walks_any_ledge / Reddit, Inimeitiel- / Reddit