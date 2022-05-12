Dưới đây là một số đặc điểm độc lạ hiếm thấy trên cơ thể của người khác mà khiến chúng ta phải kinh ngạc.

“Một nửa lông mi trên mắt phải của tôi có màu trắng.”

"Anh rể của tôi nhận được ngón tay cái một cái của bố một cái của mẹ."

"Tôi bị dị sắc tố một phần ở cả hai mắt."

“Râu của chồng tôi mọc với 5 màu khác nhau. Nâu, đỏ, vàng, đen và trắng.”

“Đó là di truyền - tất cả đàn ông con trai trong gia đình anh ấy đều có đặc điểm này, và con trai tôi cũng vậy”.