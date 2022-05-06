Xuất hiện "nhà vệ sinh xích đu" trong một khu danh lam thắng cảnh ở Trùng Khánh, nhân viên tiết lộ sốc: “Để thu hút khách du lịch, ở đây còn có cả nhà vệ sinh bể cá”

Thế giới 06/05/2022 15:29

Vào ngày 4 tháng 5, một netizen đã đăng một đoạn video lên Douyin nói rằng anh ta đã tìm thấy một chiếc "nhà vệ sinh xích đu" rất "đặc sắc" ở trong một khu danh lam thắng cảnh.

Các phóng viên tin tức Jiupai nhận thấy được trong video, nhà vệ sinh nằm ở tiểu thị trấn Meixin Hongjiu, thành phố Phù Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc là nhà vệ sinh công cộng nằm trong một khu danh lam thắng cảnh. Nhà vệ sinh này được đặt ở giữa, bảng trên cửa còn để dòng chữ “nhà vệ sinh xích đu

Sau khi mở cửa ra, bạn có thể thấy phía trên bồn cầu ngồi xổm có một "xích đu", bao gồm một tấm gỗ khoét rỗng ở giữa và bốn sợi dây thừng. Nếu ai đó muốn sử dụng nhà vệ sinh ở đây, họ cần phải giữ xích đu qua một bên, hoặc đơn giản là ngồi trên xích đu.

Xuất hiện 'nhà vệ sinh xích đu' trong một khu danh lam thắng cảnh ở Trùng Khánh, nhân viên tiết lộ sốc: “Để thu hút khách du lịch, ở đây còn có cả nhà vệ sinh bể cá” - Ảnh 1
 Nhà vệ sinh xích đu

Nhìn thấy thiết kế nhà vệ sinh độc lạ như vậy, netizen không khỏi xuýt xoa khen ngợi, “Như vầy thì khó dọn dẹp cái nhà vệ sinh này đấy”, “Thế này là muốn tôi đi vệ sinh phải đội cái xích đu trên đầu à?”.

Mà trên tấm cửa nhà vệ sinh bên cạnh “nhà vệ sinh xích đu” lại có ghi “nhà vệ sinh cung điện gương”, netizen không khỏi thắc mắc liệu trong nhà vệ sinh đó có gương.

Một nhân viên nói với các phóng viên rằng thực sự có "nhà vệ sinh xích đu" trong khu vực danh lam thắng cảnh, và ngoài ra, còn có "nhà vệ sinh bể cá" và "nhà vệ sinh Gaodi". Cô ấy nói: “Nhà vệ sinh ở bể cá có trang trí bể cá, trong đó có những con cá thật bơi lội, được xem là nét đặc sắc trong khu thắng cảnh.”

Xuất hiện 'nhà vệ sinh xích đu' trong một khu danh lam thắng cảnh ở Trùng Khánh, nhân viên tiết lộ sốc: “Để thu hút khách du lịch, ở đây còn có cả nhà vệ sinh bể cá” - Ảnh 2
Nhà vệ sinh bể cá

Khi được hỏi tại sao lại xây dựng những nhà vệ sinh kỳ lạ như "nhà vệ sinh xích đu", "nhà vệ sinh cung điện gương", nhân viên nói trên cho biết chưa rõ lý do cụ thể nhưng đó là lý do để thu hút khách du lịch.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, người có liên quan phụ trách ở tiểu thị trấn Meixin Hongjiu cho biết rằng lý do tạo ra một nhà vệ sinh đặc biệt như vậy là để thúc đẩy khách du lịch trải nghiệm và hiểu văn hóa nhà vệ sinh. Tìm hiểu về cuộc cách mạng nhà vệ sinh công cộng du lịch trên khắp thế giới, vận động mọi người có tinh thần bảo vệ mội trường sạch sẽ, thoáng mát.

Theo thông tin công khai, Meixin Hongjiu nằm ở trấn Linshi, quận Phù Lăng, thành phố Trùng Khánh trên bờ Tây của sông Lixiangxi. Vào tháng 3 năm 2022, tiểu trấn được chọn là điểm thứ ba làm mẫu về du lịch nông thôn ở thành phố Trùng Khánh. Tiểu trấn Meixin Hongjiu được xem là điểm thu hút khách du lịch cấp AAA quốc gia.

Trong khu thắng cảnh còn có nhà vệ sinh tranh biếm họa của gà trống trên đỉnh núi, nhà vệ sinh không trung gần trung tâm du khách (đang trong quá trình nâng cấp), …

Khu thắng cảnh còn có dự định làm một khu mẫu nhà vệ sinh sạch sẽ, mỗi lần dọn dẹp nhà vệ sinh đều mất một tiếng mới dọn sạch được. Trong những kỳ nghỉ lễ, ngày cao điểm sẽ luôn có nhân viên vệ sinh chuyên bất cứ lúc nào cũng có mặt để vệ sinh sạch sẽ. Điều này nâng cao trải nghiệm đi vệ sinh của khách du lịch.

Tin tức Jiupai, phóng viên Wudi

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Từ khóa:   Cau chuyện thế giới chuyện lạ kỳ nhà vệ sinh xích đu

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