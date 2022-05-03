SỐC: Cụ ông còn sống được nhà tang lễ trả về sau khi bị đưa đi hỏa táng

Thế giới 03/05/2022 19:42

Cụ ông ở Thượng Hải bị đưa đến nhà tang lễ trong tình trạng còn sống đã được xử lý, tổ chức phúc lợi xin lỗi, và cuộc điều tra chính thức được mở ra!

SỐC: Cụ ông còn sống được nhà tang lễ trả về sau khi bị đưa đi hỏa táng - Ảnh 1

Vào ngày 1 tháng 5, một đoạn video đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng.

Ở quận Phổ Đà, Thượng Hải, một chiếc xe tang lễ màu đen đang đậu trước Viện Phúc lợi Tân Trường Chinh. Bên trong xe là một cụ già được bọc trong nhiều lớp túi ni lông, xung quanh là một số nhân viên mặc quần áo bảo hộ.

Một số là nhân viên của viện phúc lợi, một số là nhân viên nhà tang lễ, hai bên đang bàn giao công việc. Hình như một cụ già đã chết, nhà tang lễ nhận được cuộc gọi từ nhà phúc lợi và cử xe đến đón "thi thể" của cụ già.

Tuy nhiên, khi nhân viên nhà tang lễ kiểm tra ông cụ, họ phát hiện ông cụ vẫn còn cử động, ông cụ chưa chết mà vẫn còn sống.

SỐC: Cụ ông còn sống được nhà tang lễ trả về sau khi bị đưa đi hỏa táng - Ảnh 2

Cụ già sống trong nhà phúc lợi vẫn chưa mất, nhưng các nhân viên phúc lợi lại muốn đưa ông đến nhà tang lễ để hỏa táng, điều này mới lần đầu được nghe thấy. Đây cũng là sự việc rúng động xảy ra gần đây được nhiều người và giới truyền thông quan tâm.

Sau khi được nhân viên nhà tang lễ nhắc nhở, ông cụ đã được “trả lại” cho viện phúc lợi, lúc này thái độ của nhân viên của viện phúc lợi mới là tâm điểm chú ý thực sự.

Vào sáng sớm ngày 2 tháng 5, quan chức đã đưa ra thông báo về vấn đề này, một mặt xác nhận tính xác thực của nội dung video được lan truyền trên mạng, mặt khác, nó đưa ra tiến trình điều tra vụ việc này.

Hiện ông cụ đã được chuyển đến bệnh viện điều trị, sức khỏe và tinh thần đã được ổn định. Phòng Nội vụ quận Phổ Đà cùng với các phòng ban liên quan đã nhanh chóng thành lập một đội điều tra chung tại Viện Phúc lợi Tân Trường Chinh. Sau khi xác minh rõ sự việc, những người có trách nhiệm liên quan sẽ bị xử lý nghiêm minh và kịp thời công bố trước công chúng.

SỐC: Cụ ông còn sống được nhà tang lễ trả về sau khi bị đưa đi hỏa táng - Ảnh 3

Sự việc này đã làm dấy lên sự chú ý của xã hội, và dư luận tiếp tục dậy sóng; bộ chính thức đã can thiệp vào cuộc điều tra và những người nổi tiếng như Hu XiJin là một nhà báo Trung Quốc cũng lên tiếng về vấn đề này.

Chính hai điều này càng làm tăng sự cần thiết của minh bạch rõ ràng điều tra vụ việc này. Một mặt là làm thế nào để giải quyết, mặt khác là nguyên nhân đứng đằng sau vụ việc hoang đường này, đáng để được quan tâm chú ý hơn.

SỐC: Cụ ông còn sống được nhà tang lễ trả về sau khi bị đưa đi hỏa táng - Ảnh 4

Nếu nói những việc trước đây có thể tồn tại điểm bất hợp lý, vậy thì những hành động này đã phần nào phản ánh thái độ của các nhân viên viện phúc lợi. Đây không phải nằm ở vấn đề về thái độ phục vụ, mà là về nhân tính, quá coi thường mạng sống của người khác và sự lạnh lùng của bản chất con người.

Chính là, bọn họ với tư cách là những nhân viên hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, đến cả tư cách làm người thì càng không đủ.

Ông Hu cho rằng, vụ việc này về bản chất không liên quan gì đến dịch bệnh mà thực chất là sự vô nghĩa trong cách quản lý cơ sở phúc lợi, nên xử lý như một vụ án hình sự.

Vấn đề này không phải là không hoàn toàn không liên quan đến dịch bệnh. Bản thân sự việc này rất đơn giản và không phức tạp, nhưng các chi tiết đằng sau nó lại vô cùng phức tạp.

SỐC: Cụ ông còn sống được nhà tang lễ trả về sau khi bị đưa đi hỏa táng - Ảnh 5

Một mặt, các tổ chức phúc lợi có những vấn đề về quản lý đã bị chỉ trích, không chỉ ở tổ chức này, mà trong toàn bộ tổ chức liên quan. Còn về mặt xã hội, hiếm khi nhận được sự chú ý quan tâm của nhiều người một cách chính thống, ít nhiều có một cái gì đó trong đó.

Về vấn đề này, các vấn đề hình sự, tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp đơn giản có thể được điều tra và xử lý theo từng trường hợp, bởi vì quá trình tiêu chuẩn hóa cho toàn bộ ngành mất rất nhiều thời gian.

Mặt khác, dịch bệnh là chất xúc tác, đẩy nhanh những lỗi nhỏ vấn đề nhỏ được lộ diện ra, phát hiện ra nhiều lỗ hổng, thấy được sự lạnh lùng của lòng người. Những thứ không được coi là sự việc trong thời điểm bình thường có thể xúc tác thành những sự việc tồi tệ trong thời điểm đặc biệt, điều này không thể được bỏ qua. Không thể loại trừ cảnh ngộ của người già và áp lực dịch bệnh có liên quan với nhau.

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Từ khóa:   Câu chuyện thế giới hỏa táng người còn sống viện phúc lợi người già

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