15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền

Thế giới 26/04/2022 16:29

Các nhà khoa học tin rằng chúng ta cảm nhận mọi thứ đều đáng yêu bởi vì nó mang lại cho chúng ta một lợi thế tiến hóa.

Dưới đây là 15 bức tranh sẽ hoàn toàn khiến các cảnh của bạn tan chảy trong những sự đáng yêu.

  1. "Chúng tôi đã lo lắng về việc anh trai cả sẽ chăm sóc em gái bé bỏng như thế nào."
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 1
  1. “Tạm thời chăm sóc con cho hàng xóm của tôi trong 10 ngày - lần đầu tiên nó được phép ngủ trên giường của con người.”
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 2
  1. “Đây là đồ vật duy nhất được chấp nhận có thể chọc thủng xuyên qua giữa các ghế ngồi của tôi.”
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 3
  1. "Từ một cô em gái trở thành một người chị lớn chỉ trong 4 tháng"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 4

 

  1. “Chỗ lăn ngủ yêu thích của cô ấy”
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 5
 
  1. "Bà ngoại 102 tuổi của tôi tự rán một ít gà cho bữa trưa"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 6

 

  1. "Cắm trại với những anh chó gâu đần"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 7

 

  1. "Athena và con trai tôi, cùng chia sẻ một tia nắng"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 8

 

  1. "Ông của tôi đã giành được giải quán quân trong bữa tiệc hóa trang Giáng sinh!"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 9

 

  1. “Anh bạn sóc vẫn chưa sẵn sàng cho bước nhảy vọt ngoạn mục vào ngày hôm nay.”
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 10

 

  1. "Ông của tôi và con chó phản ứng y tế của ông ấy"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 11

 

  1. “3 tháng so với 9 tháng, vẫn là điểm chill yêu thích của anh chàng”
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 12

 

  1. "Con trai 2 tháng tuổi của tôi trong bộ đồ mới"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 13

 

  1. “Hôm nay đã điểm thêm một chút tinh tế cho chiếc mũ bảo hiểm của con trai tôi! Go Minnesota Wild! ”
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 14

 

  1. "Bentley và Bridget, không liên quan nhưng không thể tách rời"
15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền - Ảnh 15

 

Cái nào trong số những bức ảnh này chiếm trọn được trái tim của bạn vậy?

Nguồn ảnh: bunnnnnnnyx / Reddi

Chủ nhà bị cách ly, một bảo mẫu ở Thượng Hải sống tạm thời trong bốt điện thoại 5 ngày sau khi rời bệnh viện

Chủ nhà bị cách ly, một bảo mẫu ở Thượng Hải sống tạm thời trong bốt điện thoại 5 ngày sau khi rời bệnh viện

Theo Tin tức buổi tối Tân An, vì chủ nhà của cô bị cách ly nên sau khi cô ra khỏi bệnh viện, cô Yuan, bảo mẫu đến từ An Huy, không có nơi ở nên phải sống trong bốt điện thoại trên đường phố. Bất lực, cô tìm đến những người ở quê nhà để cầu cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống câu chuyện cuộc sống những bức ảnh hạnh phúc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích