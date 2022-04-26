15 bức ảnh còn ngọt hơn cả đường, đảm bảo khiến bạn tan chảy, xóa tan mọi ưu phiền

Theo Tin tức buổi tối Tân An, vì chủ nhà của cô bị cách ly nên sau khi cô ra khỏi bệnh viện, cô Yuan, bảo mẫu đến từ An Huy, không có nơi ở nên phải sống trong bốt điện thoại trên đường phố. Bất lực, cô tìm đến những người ở quê nhà để cầu cứu.