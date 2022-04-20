Nữ hoàng Anh ' không nói chuyện' với bất kỳ ai sau tang lễ của Hoàng thân Philip

Thế giới 20/04/2022 22:38

Một người bạn thân đã tiết lộ rằng Nữ hoàng đau buồn 'nhốt mình một mình và không nói chuyện với ai' sau tang lễ của Hoàng thân Philip.

Phụ tá thân cận nhất của Nữ hoàng - Angela Kelly, đã tiết lộ rằng bà ấy đã tự nhốt mình và không nói chuyện với bất kỳ ai sau tang lễ của Hoàng thân Philip vào năm ngoái.

Sau khi tiễn biệt "sức mạnh và chỗ dựa" của mình tại tang lễ, Nữ hoàng trở về căn hộ của mình tại Lâu đài Windsor và muốn "một mình với những suy nghĩ của riêng mình".

Nữ hoàng Anh ' không nói chuyện' với bất kỳ ai sau tang lễ của Hoàng thân Philip - Ảnh 1
Nữ hoàng đau buồn 'nhốt mình một mình và không nói chuyện với ai' sau tang lễ của Hoàng thân Philip, một người bạn thân đã tiết lộ. Ảnh: Getty

 Angela đã chia sẻ các chi tiết về buổi chiều riêng tư trong cuốn sách Mặt khác của đồng xu, các đoạn trích trong đó sẽ xuất hiện trong Xin chào! tạp chí trước khi xuất bản vào tháng tới. Bà là cố vấn cá nhân và chuyên gia phụ trách trang phục của Nữ hoàng trong gần 30 năm và là nhân viên hoàng gia đầu tiên được Nữ hoàng cho phép viết sách.

"Tôi đã giúp bà ấy cỡi áo khoác và mũ của bà ấy và không có lời nào được thốt ra", Angela viết. "Sau đó Nữ hoàng bước về phòng khách, đóng cánh cửa sau lưng, và bà ấy ở một mình với những suy nghĩ của riêng mình."

Angela chia sẻ cách các nhân viên hoàng gia đã đến bày tỏ sự kính trọng của họ khi quan tài của Philip được di chuyển từ lâu đài.

"Bạn có thể thấy nét mặt buồn bã trên khuôn mặt của mọi người khi chứng kiến ​​một người đàn ông tuyệt vời và được kính trọng như vậy thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình", cô nói. "Tôi chắc chắn rằng suy nghĩ của họ là dành cho Nữ hoàng, khi biết bà đã mất một người chồng và một người bạn tốt nhất. Cả quốc gia đều chia sẻ nỗi đau và trái tim của họ hướng về Nữ hoàng."

Nữ hoàng Anh ' không nói chuyện' với bất kỳ ai sau tang lễ của Hoàng thân Philip - Ảnh 2
Nữ hoàng ngồi một mình trong đám tang của Philip do những hạn chế của Covid vào thời điểm đó. Ảnh: Getty
Nữ hoàng Anh ' không nói chuyện' với bất kỳ ai sau tang lễ của Hoàng thân Philip - Ảnh 3
Angela Kelly là cố vấn riêng và là chuyên gia phụ trách trang phục của quốc vương trong gần 30 năm. Ảnh: Getty

 

Nữ hoàng gặp Angela lần đầu trong chuyến đến thăm nước Đức, nơi bà làm quản gia cho Đại sứ Anh tại Berlin, người tổ chức chuyến thăm của Quốc vương lúc bấy giờ.

Khi Angela trở lại Vương quốc Anh vào năm sau đó, Nữ hoàng đã đề nghị bà làm chuyên gia phụ trách trang phục.

Angela nóii với The Telegraph vào năm 2007, "Tôi cho rằng Nữ hoàng hẳn đã thích tôi và quyết định rằng tôi là người đáng tin cậy và cẩn trọng."

Chức danh chính thức của bà ấy là trợ lý cá nhân, cố vấn và chuyên gia phụ trách (đồ trang sức, phù hiệu và trang phục), bên cạnh đó bà ấy còn là người bạn tâm giao đáng tin cậy.

"Chúng tôi thảo luận về quần áo, trang điểm, đồ trang sức. Chúng tôi nói, 'Liệu món đồ trang sức này có đẹp với bộ trang phục đó không?', và những thứ tương tự như thế", cô nói với ấn phẩm.

Bà ấy nói thêm rằng mối quan hệ thân thiết của họ đã gây ra sự ghen tị giữa các nhân viên khác, họ đùa rằng, "Tôi không còn chỗ cho vết dcứa sau lưng nữa."

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