Ảnh hiếm thời thơ ấu của nữ hoàng Anh - Elizabeth: Nhan sắc thuở bé thế nào?

Thế giới 23/04/2022 21:34

Gia đình Hoàng gia chia sẻ bức ảnh ngọt ngào của Nữ hoàng lúc 2 tuổi, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của bà.

Gia đình Hoàng gia đã đăng một bức ảnh của Nữ hoàng lúc 2 tuổi như một lời tri ân ngọt ngào cho sinh nhật lần thứ 96 của bà vào thứ Năm vừa qua.

Chia sẻ trên tài khoản Instagram chính thức của họ, bức ảnh chụp nhanh cho thấy  Elizabeth đang mỉm cười trước ống kính và hai tay chống cằm.

Ảnh hiếm thời thơ ấu của nữ hoàng Anh - Elizabeth: Nhan sắc thuở bé thế nào? - Ảnh 1
Nữ hoàng tạo dáng trước ống kính ở tuổi lên 2. Ảnh: Instagram / theroyalfamily

Bên cạnh bức ảnh, chú thích có nội dung: “Chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng!

"Sau đó là Công chúa Elizabeth, bà ấy là con gái lớn của Công tước và Nữ công tước xứ York và không bao giờ mong đợi sẽ trở thành Nữ hoàng."

“Cuộc đời của bà ấy thay đổi vào năm 1936 khi bác của bà ấy, Vua Edward VIII thoái vị, cha bà ấy trở thành Vua George VI và Công chúa trẻ tuổi trở thành người thừa kế.

“Sau cái chết đau buồn của cha mình vào năm 1952, Công chúa Elizabeth trở thành Nữ hoàng Elizabeth II khi mới 25 tuổi, và năm nay kỷ niệm 70 năm trị vì của bà - lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh.”

Ảnh hiếm thời thơ ấu của nữ hoàng Anh - Elizabeth: Nhan sắc thuở bé thế nào? - Ảnh 2
Gia đình Hoàng gia đã chia sẻ bức ảnh này của Nữ hoàng với những chú ngựa con của bà, Bybeck Katie và Bybeck Nightingale. Ảnh: Instagram theroyalfamily

Tại Lâu đài Windsor, đám đông thích thú khi xem Ban nhạc Vệ binh Coldstream biểu diễn bài hát Chúc mừng sinh nhật.

Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge cũng đăng những lời bày tỏ sự tôn kính của họ tới Nữ hoàng trên Instagram.

Hoàng tử William và Kate Middleton đã chia sẻ hai bức ảnh, trong đó có một bức ảnh rất đáng yêu của Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh với cháu chắt của họ.

Ảnh hiếm thời thơ ấu của nữ hoàng Anh - Elizabeth: Nhan sắc thuở bé thế nào? - Ảnh 3

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip chụp ảnh với nhiều cháu chắt của mình. Ảnh: Instagram/dukeandduchessofcambridge

“Chúc Nữ hoàng sinh nhật lần thứ 96 thật hạnh phúc!” mở đầu bài viết.

“Là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trên khắp Vương quốc Anh, Khối thịnh vượng chung và thế giới, thật đặc biệt khi được tổ chức Đại lễ Bạch kim này.”

Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall đã nhanh chóng tham gia, đăng một loạt hình ảnh bao gồm một bức hình Hoàng tử khi còn nhỏ.

“Chúc Nữ hoàng có một ngày sinh nhật lần thứ 96 thật đặc biệt, cũng như chúng ta kỷ niệm Đại Lễ Bạch kim của bà,” họ viết.

Ảnh hiếm thời thơ ấu của nữ hoàng Anh - Elizabeth: Nhan sắc thuở bé thế nào? - Ảnh 4
Nữ hoàng và Thái tử Charles. Ảnh: Instagram/clarencehouse

Nữ hoàng Anh Elizabeth II còn được gọi là Elizabeth Đệ Nhị, là Nữ vương Vương quốc Anh và 14 Vương quốc Thịnh vượng chung khác. Elizabeth sinh ra ở Mayfair, Luân Đôn, là con gái đầu lòng của Công tước và Nữ công tước xứ York.

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