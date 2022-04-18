Một số quốc gia không tính thuế trên thế giới

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nằm ở phía đông của Bán đảo Ả Rập, phía bắc giáp với Vịnh Ba Tư, với đường bờ biển dài 734 km. Giáp với Ả Rập Saudi ở phía tây và nam, và Oman ở phía đông và đông bắc. Phía tây bắc giáp Qatar, phía tây nam giáp Ả Rập Saudi, phía đông và đông bắc giáp Oman với tổng diện tích 83.600 km vuông. Một trong những quốc gia dầu mỏ hấp dẫn nhất ở Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không đánh thuế thu nhập liên bang và tiền lương miễn thuế là một trong những lý do thu hút một lượng lớn người đến làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, từ năm 2018, thuế VAT sẽ được đánh vào hàng hóa. Bất chấp việc áp dụng thuế thu nhập bằng 0, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được coi là một trong những nền kinh tế ổn định nhất trên thế giới, được củng cố bởi trữ lượng dầu khí dồi dào của đất nước.

Qatar là một quốc gia Ả Rập ở Tây Á, nằm trên Bán đảo Qatar trên bờ biển phía Tây Nam của Vịnh Ba Tư, giáp với Ả Rập Xê Út. Đường bờ biển dài 550 km. Các nguồn tài nguyên chính là dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Tính đến tháng 1 năm 2019, lượng dầu sự trữ là 2,5 tỷ tấn, đứng thứ 13 trên thế giới và lượng khí đốt tự nhiên dự trữ là 24,7 nghìn tỷ mét khối, đứng thứ ba trên thế giới. Không có thuế thu nhập đối với an sinh xã hội và tiền lương cho cư dân địa phương ở Qatar. Các công ty ở Qatar trả 10% tổng thu nhập của họ mỗi năm. Các loại thuế này không áp dụng đối với thu nhập cá nhân mà áp dụng đối với thu nhập của các công ty và tổ chức. Qatar là một trong những quốc gia được ưa thích do có cơ sở hạ tầng phát triển và môi trường miễn thuế.

3. Oman

Nằm ở Tây Á, một quốc gia trên bờ biển phía đông nam của Bán đảo Ả Rập, giáp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về phía tây bắc, Ả Rập Saudi về phía tây và Yemen về phía tây nam. Bờ biển của Oman đối mặt với Biển Ả Rập về phía nam và đông, và Vịnh Oman về phía đông bắc. Bảo vệ kênh xuất khẩu dầu quan trọng nhất thế giới - eo biển Hormuz giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Oman là một trong những quốc gia lâu đời nhất ở bán đảo Ả Rập, đã tham gia sâu rộng vào các hoạt động thương mại đường biển và đường bộ từ năm 2000 trước Công nguyên. Trở thành trung tâm đóng tàu của bán đảo Ả Rập. Hệ thống thuế của Oman rất hạn chế và trong một số trường hợp không tồn tại. Những người tự kinh doanh không phải chịu bất kỳ hạn chế nào và họ được hưởng toàn bộ tiền lương.

4. Monaco

Một thành phố - quốc gia Nam Âu nằm ở Tây Nam Châu Âu, được bao bọc bởi Pháp ở ba mặt và Biển Địa Trung Hải ở phía Nam. Công quốc Monaco có diện tích 2,08 km vuông, trong đó 0,5 km vuông được khai hoang từ biển. Công dân của Công quốc Monaco chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ngân hàng, bảo hiểm, tem, chơi game, v.v. Tuy nhiên sòng bạc và tem là nổi tiếng hơn cả. Monaco là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Châu Âu và nổi tiếng với các hoạt động văn hóa và thể thao như Lễ hội nhào lộn quốc tế Monte Carlo, Lễ hội pháo hoa quốc tế và Giải đua xe công thức một. Monaco có nền công nghiệp tương đối yếu và không có nông nghiệp. Cư dân Monaco bị đánh ít hoặc không bị đánh thuế, và thuế thu nhập của Monaco đã được bãi bỏ. Vì vậy, cư dân của Monaco không phải trả bất kỳ phần nào trong thu nhập cá nhân của họ cho chính phủ. Tuy nhiên, cư dân Monaco có quốc tịch Pháp phải đóng thuế thu nhập.

5. Maldives

Maldives là một quốc gia quần đảo ở Ấn Độ Dương. Cách Ấn Độ khoảng 600 km về phía nam và cách Sri Lanka khoảng 750 km về phía tây nam. Nó dài 820 km từ bắc xuống nam và rộng 130 km từ đông sang tây. Tổng diện tích đất liền là 90.000 km vuông (bao gồm cả lãnh hải), và diện tích đất liền là 298 km vuông. Hãy tưởng tượng xem sống trên mặt nước mà không phải trả thuế thu nhập. Ở Maldives, một quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, bạn có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, mặc dù việc sống miễn thuế ở Maldives thoạt đầu nghe có vẻ dễ dàng, nhưng việc ở lại đó lâu dài là điều gần như không thể và bạn cần phải là một người Hồi giáo dòng Sunni để xin quốc tịch hoặc thường trú nhân.

Theo Sohu