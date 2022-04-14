Kinh hãi! Máy ấp trứng thú cưng mua trên mạng bốc cháy đột ngột lúc nửa đêm: Cảnh tượng sau đó gây SỐC cực độ

Anh Vương sống ở Shengzhou, vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, chia sẻ: "Không chỉ con gà thú cưng trong lồng ấp bị cháy mà cả TV, rèm, tường trong nhà cũng bị cháy, hư hỏng nặng, may mắn là tôi phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật sự không thể lường trước được ". ​​Tuy nhiên, anh Vương cho biết, người bán hàng không chịu thừa nhận chất lượng của sản phẩm có vấn để, mà cho rằng anh đã sử dụng không đúng cách. Không còn cách nào, anh đành phải cầu cứu các phóng viên.

Anh Vương vội đánh thức vợ dậy, rất may vợ của anh vừa mới tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ở đơn vị, cho nên cô ấy liền chạy ra khỏi nhà lấy bình chữa cháy ngoài hành lang để dập lửa. Phòng khách lúc đấy vô cùng lộn xộn. Ông Vương cho biết: “Máy ấp không ngừng cháy, tường và sàn đều bị cháy đen, chiếc TV trên tường cũng bị cháy hết”. Ông gửi hình ảnh và video vụ cháy cho phóng viên, phóng viên thấy trên một góc nhà ông Vương có nhiều tàn tro, máy ấp bị cháy đen hoàn toàn, tường cũng bị cháy xém.

Anh Vương có chia sẻ với các phóng viên rằng, vào tháng trước, con anh muốn nuôi một con gà rutin làm thú cưng, vì vậy anh đã mua một chiếc máy ấp trứng gà tại cửa hàng có tiếng trên Tmall. Giá của cái mày này là 388 nhân dân tệ tương đương với 1.358.000 đồng. Bộ điều nhiệt, giường lên men và các phụ kiện khác. Vì chưa mua gà rutin nên tạm thời chưa lắp máy ấp. "Sau khi gà thú cưng được giao tới, tôi lắp ráp máy ấp vào lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 4. Đến 1 giờ sáng ngày 6, tôi bị tiếng động lớn đánh thức và thấy phòng khách rất sáng. Máy ấp bốc cháy và ngọn lửa lúc đó khá lớn ", ông Vương cho biết.

Anh Vương có liên lạc với nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa hàng, và bên kia trả lời rằng anh có thể được bồi thường 2.400 nhân dân tệ tương đương với 8.400.000 đồng. “Gia đình tôi thiệt hại ít nhất là 12.000 nhân dân tệ (tương đương với 42.000.000 đồng).” Anh Vương cho biết điều khiến anh khó chịu nhất là người bán luôn nhấn mạnh rằng việc anh Vương đã sử dụng không đúng cách, thay vì thừa nhận đó là sự cố cháy tự phát do chất lượng của sản phẩm. Anh Vương đã tìm tới khiếu nại dịch vụ khách hàng một lần nữa, nhưng khiếu nại không thành công.

Phóng viên đã truy cập vào liên kết mua hàng của anh Vương và thấy rằng gói sản phẩm máy ấp trứng thú cưng mà anh Vương mua đã bị gỡ xuống, nhưng các gói khác vẫn hiển thị. "Máy ấp vẫn có thể mua, nhưng đèn giữ nhiệt đã bị gỡ xuống khỏi hệ thống không còn mua được nữa. Tôi nghi ngờ vấn đề nằm ở đèn giữ nhiệt hoặc bộ điều chỉnh nhiệt", ông Vương nói.

Các phóng viên đã liên hệ với một nhân viên của cửa hàng này. Một người phụ nữ trả lời điện thoại và nói rằng trước mắt bây giờ là bồi thường cho anh Vương 5.000 nhân dân tệ tương đương 17.500.000 đồng, nhưng anh Vương không chấp nhận. "Ở cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ xảy ra hiện tượng máy ấp trứng tự phát nổ bốc cháy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bồi thường thiệt hại, nhưng sản phẩm của chúng tôi có giấy chứng nhận hợp quy định, chất lượng của sản phẩm không có vấn đề gì. Có thể là do người dùng sử dụng sai cách”. Người phụ nữ nói rằng nếu anh Vương có thể chứng minh rằng anh thật sự sử dụng đúng theo hướng dẫn, thì có thể thương lượng về số tiền bồi thường.

Liên quan đến sự việc này, luật sư Meng Ling của Công ty Luật Zhejiang Yimo cho rằng vụ việc này liên quan đến tranh chấp về trách nhiệm liên quan đến chất lượng sản phẩm. "Người bán đã bán máy ấp trứng cho người tiêu dùng, và sử dụng trong thời gian ngắn xảy ra sự cố sản phẩm tự phát nổ bốc cháy. Trách nhiệm chứng minh thuộc về người bán, tức là người bán cần chứng minh rằng chiếc máy ấp trứng mà họ bán không có vấn đề về chất lượng. Nếu cả hai bên đều không rõ Người tiêu dùng có thể yêu cầu cơ quan cứu hỏa giúp đỡ để lấy bằng chứng, và cơ quan cứu hỏa có thể tiến hành điều tra, và nhìn chung họ có thể tìm ra điểm cháy và nguyên nhân của vụ cháy. ”. Luật sư Meng nói với các phóng viên rằng nếu nguyên nhân của vụ cháy nằm vấn đề chất lượng sản phẩm, người bán sẽ phải bồi thường.

Đối với số tiền bồi thường, luật sư Meng cho rằng vật bị cháy, tức là cái máy ấp trứng, phải được bồi thường, do đối tượng này đã phải chịu thêm những thiệt hại, tức là nền tường, TV và các vật dụng khác bị cháy đều phải được bồi thường. Còn mức cụ thể thì tùy theo thực tế. "Nếu người bán không chịu bồi thường, người tiêu dùng có thể thông qua các kênh hợp pháp, hoặc có thể khiếu nại với chi cục giám sát thị trường khu vực mình để được phối hợp giải quyết. "

Phóng viên được biết, loại máy ấp này thường dùng để chăn nuôi thú cưng gia đình, bề ngoài trong suốt, bên trong có trang trí một số vật dụng, đặt ở trong nhà cũng khá đẹp, cần bật nguồn để giữ ấm. Trên mạng cũng có đăng một số vụ việc máy ấp phát nổ tương tự, nhưng cũng hiếm khi xảy ra.

Nguồn: Tin tức buổi tối Thiệu Hưng