Cụ ông dắt thú cưng đi dạo khiến ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa: "Ông ơi, một năm có phải đi dạo một lần không?"

Người xưa thường có câu: “Thiên niên vương bác vạn niên quy". Đối với nhiều tín đồ yêu thú cưng, điều buồn nhất mà họ phải trải qua là chứng kiến thú cưng của mình ra đi. Nhiều vật nuôi chỉ có tuổi thọ ngắn, chỉ hơn mười năm, do đó để tránh những đau đớn này, họ sẽ chọn nuôi một số vật nuôi có tuổi thọ cao.

Gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một cụ ông đang dắt thú cưng của mình đi dạo bên đường nhưng lại thu hút mọi người đến xem và chụp ảnh. Ông lão chậm rãi đi về phía trước và một con rùa to lớn đi theo sau ông. Bước đi của họ đều đặn một cách đáng kinh ngạc, con rùa dường như có thể hiểu được bản chất con người, ngay cả khi không có dây buộc, nó vẫn có thể theo sát bên cạnh chủ nhân của mình. Người đi đường không khỏi bật cười khi nhìn thấy.

Hình ảnh cụ ông đi dạo cùng chú rùa của mình

Dân mạng cũng cảm thấy buồn cười khi thấy chú thú cưng này chịu đi dạo ngoài phố, chẳng phải đây là phiên bản thật của "Quy lão tiên sinh" sao? Nhìn cặp chủ tớ này, cảm giác như nhịp sống của cả thế giới đều chậm lại.

Cuộc sống hiện nay được gọi là thời đại tiêu dùng nhanh chóng, nhịp sống hối hả khiến chúng ta vô tình đẩy nhanh tốc độ của mình, nhưng lại vô tình bỏ lỡ nhiều khoảng khắc vô giá. Tại sao chúng ta lại không tìm hiểu về việc nuôi dưỡng một chú rùa và tập cách sống chậm lại. Nói không chừng bạn sẽ thấy nhiều điều bất ngờ và thú vị.

Nhưng nếu bạn muốn nuôi dưỡng một chú rùa thì bạn cần chú ý về việc chăm sóc chúng hàng ngày. Vì rùa là loài động vật ăn tạp, chúng có thể ăn được côn trùng, sâu bọ và cá. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý là không nên để nước quá sâu nơi rùa sinh sống, nếu không rùa có thể bị chết ngạt. Cần thay nước thường xuyên để đảm bảo nhiệt độ phù hợp.

Sở hữu ‘thú cưng’ bí ẩn, đẹp nhưng độc lạ người đàn ông thu hút tới 1,5 ngàn lượt chia sẻ, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vẫn là ‘đó là con gì?’ Đoạn video ngắn ghi lại cho thấy một sinh vật hiếm thấy đang đậu trên người một người đàn ông gây hot cộng đồng mạng. Đó chính là chồn bay Sunda hay vượn cáo bay Colugo được tìm thấy ở khắp trong khu vực Đông Nam Á.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-dat-thu-cung-di-dao-khien-ai-nhin-thay-cung-phai-xuyt-xoa-ong-oi-mot-nam-co-phai-di-dao-mot-lan-khong-462201.html