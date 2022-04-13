Chiêm ngưỡng nhan sắc của dân tộc thiểu số đẹp nhất xứ Trung, nhưng lại không được phép kết hôn với người ngoại tộc

Các cô gái Tajik mang trong mình dòng máu Europa, vì vậy họ sinh ra đã có mũi cao, mắt to và làn da trắng. Bằng cách này, họ đã có một lợi thế của vẻ đẹp 'độc quyền' từ bẩm sinh. Nhưng đáng tiếc là không phải cô gái Tajik nào cũng có ước mơ theo đuổi nghệ thuật biểu diễn. Nếu không, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp Tajik gia nhập làng giải trí , đó thực sự là một bữa tiệc thẩm mỹ.

Tân Cương có một dân tộc thiểu số , Tajik, được mệnh danh là dân tộc thiểu số đẹp nhất ở Trung Quốc . Đầu tiên, không phải người Tajik tự nhận mình là dân tộc đẹp nhất mà do nhiều du khách Trung Quốc và nước ngoài đến thăm người Tajik, họ đều ngỡ ngàng trước những cô gái xinh đẹp người Tajik trên đường phố. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn cho rằng chỉ cần đến địa phương này đã "bắt" được rất nhiều Địch Lệ Nhiệt Ba - một nữ diễn viên xinh đẹp ở Trung Quốc.

Các cô gái Tajik thực sự rất đẹp. Nhưng cũng có một điểm đáng buồn, đó là người Tajik không được phép kết hôn với người bên ngoài. Điều này là do người Tajik là một dân tộc thiểu số với dân số dưới 50.000 người, nếu các cô gái Tajik lấy chồng ở nơi khác thì một ngày nào đó người Tajik chắc chắn sẽ biến mất khỏi Trung Quốc. Mặt khác, người Tajik hy vọng được thừa hưởng dòng gen di truyền của chính mình, nếu kết hợp với các tộc người khác, những đứa trẻ sinh ra sẽ giống như hỗn huyết, mang gen của hai tộc người. Đối với người dân Tajik, sau này dù cho có rời khỏi Tajik đến một nơi khác thì họ vẫn là một thành viên của Tajik.

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Người Tajik cấm các cô gái lấy chồng với người ngoại tộc là chuyện bình thường bao năm nay. Chỉ là, những du khách đến du lịch tại dân tộc Tajik nhất định sẽ mong gặp được một cô gái Tajik xinh đẹp, và biết đâu họ có thể đạt được một mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoài ra, quy định này cũng gây bất lợi cho các chàng trai người Trung Quốc vốn đã rơi vào tình cảnh khó khăn trong hôn nhân bởi chênh lệch giới tính khá lớn.