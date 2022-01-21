Phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc khi biết những bài hát đang hot tại Tik Tok Trung là của Việt Nam

Tik Tok là một trang mạng xã hội, nơi mà các bạn trẻ thỏa thích chia sẻ những ý tưởng video sáng tạo, hấp dẫn và độc đáo. Đặc biệt, những bài hát trên Tiktok vô cùng đa dạng từ nhạc Trung, Hàn, Việt đến nhạc US-UK… Mới đây thôi, cư dân mạng Trung Quốc đã hết sức thích thú khi biết rằng rất nhiều bản nhạc tik tok hot xuất phát từ Việt Nam.
Video 12:04 21/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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