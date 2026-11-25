Xúc động khoảnh khắc chú chó dũng cảm nhảy xuống bể bơi, cứu sống bé gái bị đuối nước

Đoạn clip đầy kịch tính cho thấy chú chó dũng cảm nhảy xuống nước trong khi Maite, 2 tuổi, đang cố gắng giữ đầu nổi trên mặt nước. Cô bé đã cố gắng bám vào chú chó Tereza thuộc giống chó săn lông vàng và nó đã giữ cho cô bé nổi trên mặt nước - cuối cùng cứu sống cô bé.

Video 9 giờ 4 phút trước 9 giờ 4 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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