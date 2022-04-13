Du khách khó hiểu: Thứ "đắt như vàng" thế này, tại sao ở Trung Quốc người ta lại uống như nước lã vậy?

Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là một quốc gia có nền văn minh cổ và một nền lịch sử văn hóa lâu đời.Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn nổi tiếng là một đất nước có các danh lam thắng cảnh độc đáo và hùng vĩ, các di tích lịch sử với những nét kiến trúc cổ kính và lâu đời.

Một người bạn làm hướng dẫn viên du lịch của tôi đã chia sẻ, du khách Nga từng thở dài rằng hệ thống đường xá và các ứng dụng thanh toán di động của Trung Quốc phát triển quá nhanh, thực sự mang rất nhiều tiện ích cho cuộc sống! Nhưng điều khiến cô ấy ấn tượng nhất là câu hỏi của những du khách Nga: Tại sao mọi người ở Trung Quốc lại uống thứ đắt tiền này như nước lã vậy?

Lúc đầu, cô bạn của tôi không hiểu du khách đang nói về điều gì. Sau đó cô ấy mới nhận ra rằng "thứ đắt tiền" mà những vị du khách nói, hóa ra lại là trà Trung Quốc. Sau khi hiểu ra vấn đề, cô ấy đã giải thích với các du khách rằng: Trà có nhiều loại đắt, rẻ khác nhau. Và trà mà người Trung Quốc thường uống mỗi ngày, thường có giá rẻ hơn.



Ảnh minh họa: Internet

Nhưng du khách cũng cho biết rằng, trà ở Nga rất đắt. Ngay cả những loại trà thông thường cũng có giá đắt hơn cà phê hoặc nước trái cây, chứ đừng nói đến trà pha thủ công. Giá trà đắt đối với người Nga vì để pha một ấm trà nóng thường mất rất nhiều thời gian. Vì vậy ở Nga, họ chủ yếu uống uống rượu. Xét cho cùng, người Nga nổi tiếng về rượu và rượu ở Nga thường rất rẻ.

Ở Trung Quốc thì lại khác, người dân thường mời khách uống trà, ngay cả khi họ không rành về trà. Trong hầu hết các nhà hàng Trung Quốc, trà thường được miễn phí, điều này khiến các khách du lịch trở nên "hiếu kỳ" hơn. Hướng dẫn viên giải thích rằng điều này là do người Trung Quốc đã yêu thích trà từ xa xưa. Trà đạo có lịch sử lâu đời. Ngoài ra, trong nước có rất nhiều cây chè nên chè cũng không hiếm lắm, trừ một số cây chè quý hiếm.

Tuy nhiên, vì môi trường tự nhiên ở Nga, nhiều cây chè không thể phát triển và chè chỉ có thể xuất hiện ở Nga bằng cách nhập khẩu. Chúng ta đều biết đồ nhập khẩu giá không phải thấp, loại trà bình thường còn có thể mua được, nhưng nếu trà đắt tiền hơn thì rất khó để mua. Nên việc uống một chén trà dần trở thành một thứ rất xa xỉ ở Nga.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-khach-kho-hieu-thu-dat-nhu-vang-the-nay-tai-sao-o-trung-quoc-nguoi-ta-lai-uong-nhu-nuoc-la-vay-461914.html