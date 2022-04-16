Hẻm núi sâu nhất Trung Quốc, ẩn chứa nhiều bí ẩn về vùng đất không người

Trong nhịp sống ngày càng hối hả như hiện nay, dường như mọi người đều mong chờ đến những ngày nghỉ lễ để có thể xách ba lô đi du lịch đến những vùng đất mới, tận hưởng những ngày nghỉ lễ hiếm hoi. Các địa điểm du lịch và khu vui chơi trong thành phố cũng dần được xây dựng ngày càng nhiều. Nhưng không biết các bạn sẽ có hứng thú với các công trình được xây dựng hiện đại hay những danh lam thắng cảnh được hình thành bởi sự diệu kỳ của tự nhiên?

Trên những vùng đất rộng lớn thuộc lãnh thổ Trung Hoa, mặc dù có vô số các danh lam thắng cảnh được hình thành bởi thiên nhiên, nhưng đâu đó vẫn tồn tại rất nhiều dạng địa mạo độc đáo, được hình thành do sự vận động không ngừng của vỏ trái đất. Chẳng hạn như những đỉnh núi hay những hẻm núi kỳ vĩ đâm sâu dưới lòng đất. Và Yarlung Zangbo Grand Canyon chính là một trong những hẻm núi hùng vỹ bậc nhất trên Thế Giới.

Hẻm núi Yarlung Zangbo Grand Canyon hùng vỹ

Yarlung Zangbo Grand Canyon là một hẻm núi dọc theo sông Yarlung Zangbo thuộc khu Tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Đây là hẻm núi sâu nhất thế giới, dài 504,6 km và sâu nhất là 6009 mét, điều này khiến nó trở thành một trong những hẻm núi lớn nhất thế giới.

Phong cảnh nơi đây cũng rất hữu tình, đứng đầu trong top 10 hẻm núi đẹp nhất Trung Quốc năm 2005. Một số thác nước chính ở đây có độ sâu từ 30-50 mét. Hẻm núi có 9 khu vực tự nhiên thẳng đứng, từ băng tuyết núi cao đến rừng mưa nhiệt đới thung lũng thấp. Ở đây cũng có nhiều tài nguyên sinh vật, bao gồm các loài thực vật bậc cao được biết đến trên Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.

Tuy nhiên, mặc dù đây là một nơi có danh lam thắng cảnh rất đẹp, nhưng do bởi nguyên nhân về địa hình tự nhiên mà nhiều khu vực vẫn còn nằm trong phạm vi nguy hiểm nên phạm vi mà người dân có thể mạo hiểm trải nghiệm vẫn còn rất hạn chế. Hầu hết các khu vực vẫn đang trong tình trạng không có sự tham gia sinh sống của con người, có lẽ chính vì lý do này, mà Yarlung Zangbo Grand Canyon trở nên hấp dẫn hơn.

Đi săn con trăn "huyền thoại" giữa rừng núi Venezuela khiến người xem 'đứng tim' Con trăn Nam Mỹ dài hơn 4 mét ẩn mình trong những vùng lầy để rình mồi. Hai người đàn ông cùng nhau vào khu rừng nơi con trăn trú ngụ để săn con "quái vật khổng lồ" này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hem-nui-sau-nhat-trung-quoc-an-chua-nhieu-bi-an-ve-vung-dat-khong-nguoi-462563.html