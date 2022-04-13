Món ăn "kỳ lạ" nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy

Du lịch 13/04/2022 17:57

Nhiều người thích đến Thái Lan, không chỉ vì Thái Lan có phong cảnh biển đảo đẹp, ít bị khai thác mà còn vì ở đó có rất nhiều món ngon. Các du khách thường truyền tai nhau rằng: Nếm thử đặc sản địa phương là một phần của chuyến đi, nếu không chuyến đi đó sẽ không hoàn hảo. Vì vậy, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một món ăn địa phương đặc biệt của Thái Lan, có thể gọi là đại diện cho món ăn nông thôn Thái Lan, và tên của nó là "Bánh tổ ong".

"Bánh tổ ong" là một món ngon nổi tiếng trên mạng của một làng du lịch văn hóa ở cực Bắc của tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Như chúng ta đã biết, Chiang Rai là tỉnh cực Bắc của Thái Lan, tiếp giáp với Myanmar và Lào. Chiang Rai nổi tiếng với các điểm du lịch như Đền Trắng, Đền Xanh, v.v

Món ăn 'kỳ lạ' nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy - Ảnh 1
Tỉnh Chiang Rai, Thái Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làng văn hóa du lịch có tên Ban Pang Ha này đã có hơn 600 năm lịch sử sản xuất giấy tơ tằm thủ công, và có rất nhiều sản phẩm làm đẹp được phát triển từ lụa và vàng. Tất nhiên, du khách nào đến đây cũng phải nếm thử loại đồ ăn được mệnh danh là “Bánh tổ ong” này.

Món ăn 'kỳ lạ' nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy - Ảnh 2
Giấy tơ tằm thủ công
Món ăn 'kỳ lạ' nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy - Ảnh 3
Các sản phẩm thủ công được làm bằng vàng của tỉnh Ban Pang Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là lần đầu tiên du khách Trung Quốc nhìn thấy món ăn này ở Chiang Rai, đa số mọi người rất ngạc nhiên, cứ ngỡ món ăn nổi tiếng trên mạng là "Bánh tổ ong", không thể tin vào mắt mình: Đây không phải là bánh gạo sao? Quả thực, bánh tổ ong rất giống với bánh gạo của Trung Quốc, vì sau khi làm ra chúng có hình lưới giống tổ ong nên người dân địa phương đã đặt cho chúng một cái tên mỹ miều: Bánh tổ ong. Bạn thấy đấy, chỉ cần đổi tên thôi cũng khiến mọi người khao khát.

Món ăn 'kỳ lạ' nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy - Ảnh 4
Quá trình người dân địa phương làm Bánh tổ ong
Món ăn 'kỳ lạ' nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy - Ảnh 5
Bánh tổ ong - món ăn địa phương đặc biệt của Thái Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân địa phương thường chiêu đãi du khách bằng món ngon này và cho mọi người xem trực tiếp quá trình sản xuất. Nguyên liệu làm nên món bánh tổ ong bao gồm bột gạo, bột mì, trứng, nước cốt dừa, muối, đường cát, đường dừa, v.v. Bột gạo làm bánh tổ ong cần ngâm gạo một thời gian sau đó đổ vào cối đá, xoay thủ công cối đá để xay gạo thành bột. 

Món ăn 'kỳ lạ' nhất Thái Lan, khiến du khách Trung Quốc bật cười khi lần đầu nhìn thấy - Ảnh 6
Nguyên liệu làm món Bánh tổ ong

Sau đó cho bột mì, trứng, nước cốt dừa và các nguyên liệu phụ theo tỷ lệ nhất định vào nước cốt gạo đã xay, đảo đều rồi bắc ra chảo nướng trên bếp than hồng. Sau khoảng 5-8 phút nướng là có thể thưởng thức. Món ăn này có màu vàng óng ánh rất đẹp, vị mềm, phù hợp với mọi lứa tuổi.

 

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Từ khóa:   Thái Lan Đặc sản địa phương bánh tổ ong của Thái Lan

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