Người nước ngoài ngạc nhiên trước điều lạ lùng này khi đến thăm đất nước Nhật Bản

Có thể nói việc mua quà lưu niệm tặng ở nơi làm việc và bạn bè thân thiết là nét đặc trưng ở đất nước Nhật Bản, họ vốn coi trọng sự hài hòa với mọi người chứ không phải vì bản thân. Đặc biệt, bánh kẹo thường được gói riêng lẻ để có thể phân phát cho nhiều người hơn.

Người nước ngoài khi đi du lịch cũng có thói quen mua quà lưu niệm ở nơi đó về nhưng sự độc đáo của “quà lưu niệm” ở Nhật chính là mục đích mua.

Rất nhiều người nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên khi cùng một hành động cúi chào nhưng có khi đó là thể hiện lòng biết ơn có khi là lời xin lỗi hoặc đơn giản là lời chào và điều này được người Nhật rất thường hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Điều này gây ngạc nhiên vì tùy vào cách cúi chào nó mang một ý nghĩa khác nhau.

Ý nghĩa thay đổi tùy thuộc vào góc cúi đầu thì đây chẳng phải là nơi bạn có thể cảm nhận được tính cách dân tộc, coi trọng phép xã giao của một nền văn hóa hay sao?

3. Đón Giáng sinh

Ảnh minh họa: japanwonderguide.com

Ban đầu Giáng sinh là một sự kiện dành cho những người theo đạo Thiên chúa. Ngày lễ Giáng sinh là hình thức xuất hiện ở nhiều quốc gia ngày nay là khoảnh khắc các gia đình cùng nhau tụ họp và quây quần bên bữa tối.

Tuy nhiên ở Nhật Bản hình thức này rất khác, ở đây ngày Giáng sinh thường được dành cho những người yêu nhau hơn là dành cho gia đình và người ta có thể thoải mái tận hưởng ngày lễ này mà không có liên đến tín ngưỡng.

Đây là một ví dụ điển hình cho thấy họ đã có sự kết hợp thành công với các nền văn hóa nước ngoài. Ngoài ra, họ thường ăn bánh và thịt gà vào ngày lễ Giáng sinh. Vào mùa Giáng sinh, thành phố được trang hoàng rực rỡ với ánh đèn nhưng mức độ hoành tráng hơn so với ở nước ngoài .

4. Văn hóa rót rượu

Ảnh minh họa: japanwonderguide.com

Văn hóa thưởng thức đồ uống ở Nhật rất phổ biến nhưng điều làm nên nét độc đáo của Nhật Bản là bạn có thể thưởng thức đồ uống tại chỗ ngồi đó. Là cách để thể hiện sự “tôn trọng” đến đối phương chủ yếu được thực hiện bởi cấp dưới đối với cấp trên nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Ở Nhật tồn tại một văn hóa bất thành văn là khi để cấp trên rót rượu là vô cùng thất lễ còn trong văn hóa phương Tây thì không mấy quan tâm đến việc này.

Đó là một phong tục độc đáo của Nhật Bản điều đó là không bỏ qua phép xã giao ngay cả ở những nơi thoải mái, vui vẻ.

5. Tạo ra tiếng khi ăn mì

Khi biết đến sự khiêm tốn và lịch sự của người Nhật thì ắt hẳn nhiều người nước ngoài đã phải sửng sốt khi xem họ húp mì.

Ở nhiều quốc gia gây ồn ào và húp mì là hành vi không mấy lịch sự nhưng ở Nhật Bản húp mì được cho là một phong tục giúp họ thưởng thức được hương thơm cũng như hương vị và nó như một cách thể hiện cảm giác ngon miệng.

6. Văn hóa “Kawaii”

Ảnh minh họa: japanwonderguide.com

Nhiều người đến Nhật Bản vì “nền văn hóa dễ thương” này đó là một nền văn hóa đại chúng Nhật Bản đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với tên gọi "Kawaii" (dễ thương).

Nhật Bản có đầy những thứ độc đáo như những nhân vật dễ thương, đồ ăn và quần áo đầy màu sắc mà không thể tìm thấy ở nước ngoài và đó dường như là một giấc mơ đối với những du khách nước ngoài thích anime và những thứ dễ thương.

Harajuku, là một nơi xuất xứ điển hình, chỉ cần đi bộ tham quan xung quanh cũng rất thú vị. Một số du khách đến Nhật Bản coi Harajuku như là thánh địa.

7. “Hare” và “Ke”

Ảnh minh họa: japanwonderguide.com

Từ “Hare” là từ dùng để chỉ những ngày nắng hoặc trên sân khấu. Ban đầu, nó là một khái niệm được sử dụng để phân biệt giữa ngày thường và những ngày bất thường, các nghi lễ, là một khái niệm phân biệt các nghi lễ với cuộc sống thường ngày.

Đây là lý do tại sao người Nhật vốn là những con người thường được cho là trầm lặng lại rất hào hứng trong các lễ hội. Có thể nói trong văn hóa “Hare” và “Ke” thể hiện được tính dân tộc sâu sắc.

8. Tắm suối nước nóng

Suối nước nóng quen thuộc với hầu hết người dân Nhật Bản nhưng không ít người nước ngoài lại ngạc nhiên khi đến đây. Đó là vì thói quen ngâm mình trong nước nóng đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ở nước ngoài có suối nước nóng nhưng trong hầu hết các trường hợp bạn phải mặc đồ tắm.

Một số người nói rằng thậm chí sau khi sinh sống Nhật Bản họ cũng không quen với với việc này.

Cũng đáng ngạc nhiên là xăm hình bị cấm ở nhiều nơi. Đối với những du khách nước ngoài muốn thử suối nước nóng bạn nên đến những suối nước nóng chấp nhận hình xăm và suối nước nóng riêng mà bạn không phải lo lắng khi tắm chung với người khác.

9. Sử dụng Hanko (con dấu)

Ảnh minh họa: japanwonderguide.com

Khi thực hiện các công việc, hợp đồng hay các thủ tục tại Nhật Bản thì “hanko” gần như không thể thiếu. Đối với Nhật đó là điều bình thường nhưng những ai đến Nhật Bản sẽ không khỏi ngạc nhiên vì họ không dùng chữ kí. Bạn cũng có thể làm một chiếc “hanko” mang tên mình để làm quà lưu niệm.

10. Sự hiếu khách

Ảnh minh họa: japanwonderguide.com

Đây là một trong những nền văn hóa đại diện của Nhật Bản được đưa vào khi Thế vận hội Olympic. Hiếm khi chúng ta ý thức được “tinh thần hiếu khách” trong cuộc sống hàng ngày nhưng ở Nhật chúng ta sẽ tiếp xúc với điều này như một lẽ tất nhiên.

Có thể nói nét quyến rũ của đất nước Nhật Bản khiến cả thế giới phải tự hào chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng họ luôn nở nụ cười trên môi và cách phục vụ chi tiết khiến bạn dễ dàng đến nơi muốn khám phá.

11. Nhuộm răng đen

Mặc dù không được nhìn thấy ở thời hiện đại nhưng đã có một thời “phụ nữ nhuộm răng đen” được coi là nét đẹp ở Nhật Bản.

Có rất ít người quen thuộc với Nhật Bản nhưng nếu bạn là một người nước ngoài thích lịch sử thì có thể tìm hiểu. Đó là một truyền thống đẹp đã kéo dài hơn 1000 năm và bây giờ chỉ có thể thấy ở kịch Kabuki.

12. Wabi-sabi

“Wabi-sabi” là một từ đơn giản thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của Nhật Bản. Có thể được so sánh với “vẻ đẹp của sự không hoàn hảo” và “hương vị của những điều khô héo và cũ kĩ”.

Tinh thần của Wabi-sabi được đưa vào những nét văn hóa truyền thống như trà đạo, bonsai cây cảnh và các khu vườn Nhật Bản. Thật khó để giải thích nhưng đây chắc chắn là một trong những nét văn hóa quan trọng đối với người Nhật.

Theo japanwonderguide.com