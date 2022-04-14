"Xe bus chạy bằng phân bò" ở Ấn Độ, bất ngờ hơn cả là giá vé cho một chuyến đi

Người dân Ấn Độ, họ lại tôn sùng bò như là một vị thần che chở cho họ. Cũng vì thế mà họ đã nghĩ ra việc vận hành xe buýt công cộng bằng cách sử dụng phân bò như một loại nhiên liệu sạch thay thế.

Vì giá cả hàng hóa cũng như chi phí lưu trú ở Ấn Độ khá rẻ nên nơi đây dần trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách khi muốn đi du lịch nước ngoài. Hơn nữa, ở Ấn Độ, có rất nhiều món ăn vặt đường phố đặc biệt được mọi người yêu thích và ưa chuộng. Khi đến Ấn Độ, bạn sẽ nhận ra được một điều khá thú vị, đó người dân Ấn Độ rất tôn sùng loài bò nên đạo Hinđu không bao giờ ăn thịt bò, bò đi lang thang khắp nơi trên đường phố, có thể nói cả nước đều kính trọng bò như một vị thần.

Bò đi lang thang khắp nơi trên đường phố

Điều đáng nói là cách đây không lâu, Ấn Độ đã có bước đột phá mới, họ sử dụng phân bò như một nguồn nhiên liệu mới trong việc vận hành các phương tiện công cộng, điển hình như xe buýt. Bằng cách này, lượng phân bò dư thừa có thể được xử lý, giúp giảm thiểu đáng kể các chi phí vận chuyển và tiết kiệm các tài nguyên không thể tái tạo.

Xe bus chạy bằng phân bò ngày càng trở nên phổ biến hơn ở Ấn Độ

Giờ đây, ở các thành phố phía đông Ấn Độ, xe buýt chạy bằng phân bò dần hoạt động rộng rãi hơn. Giá xe buýt cũng khá rẻ, chỉ với 1 rupee cho một chuyến đi (khoảng 300 đồng), nó không phải là quá rẻ hay sao? Hãy nghĩ xem chỉ với 300 đồng, bạn có thể làm gì được đây?

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