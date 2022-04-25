Với sự giúp đỡ của những người đồng hương cô Yuan, người đã sống trong bốt điện thoại suốt 5 ngày, cuối cùng đã tìm được một chỗ ở ấm cúng

Xu Youyong là đội trưởng Đội cứu hộ bầu trời xanh Ningguo và là tổng chỉ huy Đội cứu hộ bầu trời xanh tỉnh An Huy đến Thượng Hải. Vào sáng ngày 22 tháng 4, anh nhận được sự giúp đỡ từ một người dân làng Ninh Quốc ở Thượng Hải. Người yêu cầu sự giúp đỡ là cô Yuan, ở độ tuổi 40. Cô ấy nói với Xu Youyong rằng cô ấy đang làm bảo mẫu sống ở Thượng Hải, sau khi rời khỏi bệnh viện, vì chủ của cô ấy vẫn còn đang cách ly cô không có nơi ở, cho nên cô phải sống trong một bốt điện thoại trên đường phố của quận Hoàng Phố.

"Ngày hôm nọ và đêm hôm kia ở Thượng Hải có mưa bão! Bản thân tôi rất bất lực." Cô Yuan nói với Xu Youyong về những khó khăn và bất lực của mình trên WeChat. Quần áo ướt sũng, không có chỗ để tắm, cơ thể đau nhức trong bốt điện thoại chật chội ... Sau khi biết về hoàn cảnh của cô Yuan. Xu Youyong đã liên lạc với Đội cứu hộ Bầu trời xanh Xuancheng, đội được đặt gần chỗ cô Yuan hơn.

Hơn mười ngày trước, Su Chenglong, đội trưởng đội cứu hộ bầu trời xanh Tuyên Thành đã cùng một số đồng đội đến Thượng Hải để chống dịch, hỗ trợ địa phương thực hiện công tác chống dịch. Hỗ trợ địa phương thực hiện công tác chống dịch như tiêu độc khử trùng nơi ở, vận chuyển vật tư, cấp phát thuốc cho người bệnh cần thường xuyên bận đến khuya, sáng hôm sau phải hoàn thành công việc mới. Chiều ngày 22/4, sau khi biết về hoàn cảnh của cô Yuan, Su Chenglong cùng đồng đội đã mang mì gói, nước khoáng, chăn màn và các vật dụng khác đến cho cô Yuan và an ủi cô Yuan, nói với cô ấy rằng mọi người đang tìm cách tốt nhất để giúp đỡ cô ấy.

Các thành viên của Đội cứu hộ Bầu trời xanh Tuyên Thành đã khử trùng đồ đạc và bốt điện thoại chỗ cô Yuan.

Đồng hương vẫn tiếp sức để tìm cho cô một "mái ấm"

Cánh tay tình thương vẫn luôn dang rộng! Vào sáng sớm ngày 23 tháng 4, sau khi thấy cô Yuan yêu cầu giúp đỡ, Ye Xiaojun, bí thư Ủy ban công tác Thượng Hải của Ủy ban Thanh niên Cộng sản Tuyên Thành, đã đến bốt điện thoại của cô Yuan và mang theo thức ăn và một cục sạc dự phòng. "Chúng tôi đã làm ba xét nghiệm kháng nguyên đối với cô ấy tại hiện trường và tất cả đều âm tính. Nhưng cô ấy nói, "Tôi không muốn gây rắc rối cho quê hương của mình" điều này khiến anh ấy rất cảm động.

Đồng thời, Ban Công tác Tuyên truyền Thành ủy Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thượng Hải phối hợp với Chính quyền thành phố Ninh Quốc, mong tìm được nơi ở ổn định cho cô Yuan tại Thượng Hải. Vào ngày 23 tháng 4, Wang Xiaoyong, quê ở Ninh Quốc đang làm việc tại Thượng Hải, nhận được cuộc gọi từ chính quyền quê nhà và giới thiệu hoàn cảnh của cô Yuan, mong rằng anh có thể giúp đỡ. "Chúng tôi là người cùng thôn, nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy". Vào ngày 24 tháng 4, Wang Xiaoyong nói với các phóng viên rằng anh đã nhờ một người bạn ở Thượng Hải tìm chỗ ở cho cô Yuan ở Phố Đông, nhưng do yêu cầu của chính sách phòng chống dịch bệnh, anh ấy không thể đến quận Hoàng Phố để đón cô Yuan.

Ngày 23 tháng 4, Ban Công tác Thượng Hải của Ủy ban Thanh niên Cộng sản Đoàn Thanh niên Cộng sản đã liên lạc với Chính quyền quận Hoàng Phố Thượng Hải thông qua lãnh đạo Văn phòng tỉnh An Huy, Thượng Hải, phối hợp với nhân viên của trạm cứu hộ Thượng Hải, đưa cô Yuan đến. bệnh viện để xét nghiệm covid. Ye Xiaojun nói với các phóng viên rằng kết quả xét nghiệm covid của cô Yuan ngày hôm đó cũng là âm tính.

Trưa ngày 23/4, Su Chenglong và các thành viên của Đội cứu hộ bầu trời xanh Tuyên Thành vội vã đến bốt điện thoại nơi cô Yuan sinh sống.

"Vào thời điểm đó, có người bên cạnh hỏi Wan P là ở đâu? Biết rằng chúng tôi là đồng hương của cô ấy (cô Yuan), đến để giúp cô ấy, và mọi người đều rất ủng hộ với hành động của chúng tôi."

Các thành viên của Đội cứu hộ bầu trời xanh Tuyên Thành đã cho cô Yuan mặc quần áo bảo hộ, khử trùng đồ đạc của cô và đưa cô đến nơi ở do Wang Xiaoyong sắp xếp vào cùng ngày. Vào ngày thứ năm trong bốt điện thoại, cuối cùng cô Yuan cũng có một "ngôi nhà" ấm áp.

"Mấy ngày nay cô ấy có thể không ngủ ngon. Khi đến nơi ở, cô ấy đã ngủ từ chiều đến hơn 8 giờ tối". Vào ngày 24 tháng 4, Wang Xiaoyong nói với các phóng viên rằng anh ta bảo cô Yuan nghỉ ngơi tốt tại nơi ở của mình, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và xét nghiệm covid, và anh sẽ gửi cho cô Yuan một bữa ăn do người yêu của anh nấu, hy vọng cô ấy có thể cảm nhận được sự quan tâm của những người đồng hương.