Đi câu cá, người đàn ông tá hỏa khi bắt được động vật quý hiếm, giá trị không thể ngờ

Thế giới 19/04/2022 20:50

Một người đàn ông đi câu cá ở bờ hồ, câu cả ngày mãi không được con cá nào nhưng lại câu được một thứ còn có giá trị bất ngờ hơn.

Theo lời kể của người đàn ông này, vào ngày 30 tháng 6, anh ta đang cùng gia đình đi chơi ở hồ, trong lúc câu cá, họ phát hiện một thứ gì đó bị mắc kẹt. 

Đi câu cá, người đàn ông tá hỏa khi bắt được động vật quý hiếm, giá trị không thể ngờ - Ảnh 1
 
Đi câu cá, người đàn ông tá hỏa khi bắt được động vật quý hiếm, giá trị không thể ngờ - Ảnh 2
 

Một con vật nhỏ đang hấp hối dưới nước nhìn từ xa giống như một chú chó nhỏ nên người đàn ông đã ngay lập tức mặc áo phao vào và lặn xuống cứu.

Đi câu cá, người đàn ông tá hỏa khi bắt được động vật quý hiếm, giá trị không thể ngờ - Ảnh 3
 

 Sau khi cứu được sinh mạng bé nhỏ đó, thì mới phát hiện không phải là một con chó mà là một con vật trông giống như một con nai, nó không lớn lắm, chỉ khoảng 15 cân, và đầu của nó rất giống con nai, tứ chi thật sự mạnh. Vì vậy, người đàn ông đã ngay lập tức gửi "chú nai con" đến một phòng khám thú cưng gần đó để giải cứu. Nhưng sau khi được đưa đến bệnh viện, lời nói của bác sĩ đã khiến người đàn ông ngạc nhiên, đây thực sự là một loài động vật quý hiếm, giá trị của nó không thể đong đếm được, chỉ có những người có chuyên môn mới có thể xác định được.

Đi câu cá, người đàn ông tá hỏa khi bắt được động vật quý hiếm, giá trị không thể ngờ - Ảnh 4
 

Con vật này nhìn qua có vẻ giống “chú hươu nhỏ” thực chất không phải là hươu mà là một loài động vật quý hiếm có tên là Sơn Khương, là loài hươu nhỏ nhất trong họ hươu ở Đài Loan. Nó sống trong các khu rừng lá rộng tự nhiên hoặc rừng hỗn giao ở các vùng núi với độ cao 3.000 mét. Nguyên nhân khiến nó được tìm thấy trong hồ lần này có lẽ là do nó không may lăn xuống hồ khi đi kiếm ăn, nếu không được người đàn ông này cứu kịp thời thì rất có thể bị nước hồ nhấn chìm, bởi vì chúng hoàn toàn không biết bơi.

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