Hà Nội: Cửa hàng săm lốp và 6 căn hộ bốc cháy dữ dội, người dân bần thần kể lại phút giây kinh hoàng

Thế giới 27/04/2022 09:59

Hỏa hoạn tại một cửa hàng bán lốp xe rộng khoảng 35 m2 sau đó lan sang 6 căn nhà khác trên phố Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo VietNamNet, khoảng 2h50 ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)  nhận được tin báo cháy từ trung tâm chỉ huy 114 tại cửa hàng bán lốp xe của ông Đỗ Thanh Long tại địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội). 

Nhận được tin, công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe téc với khoảng 35 cán bộ chiến sĩ tham gia cháy. 

Hà Nội: Cửa hàng săm lốp và 6 căn hộ bốc cháy dữ dội, người dân bần thần kể lại phút giây kinh hoàng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh:VietNamNet

Ngay sau khi xác định đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM của ông Đ.V.L. có diện tích khoảng 35m2 gồm những vật liệu dễ cháy, lực lượng cứu hoả đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, công an phường và UBND phường Mỹ Đình 2 triển khai lực lượng phương tiện theo các hướng để dập tắt đám cháy.

Hà Nội: Cửa hàng săm lốp và 6 căn hộ bốc cháy dữ dội, người dân bần thần kể lại phút giây kinh hoàng - Ảnh 2
 Đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM sau đó lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của 1 số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân, lực lượng chức năng thông tin, đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM sau đó lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của 1 số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình. Ngọn lửa tại hiện trường cùng khói đen bốc lên dữ dội. Lúc này, nhiều cư dân đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng la hét, các gia đình hàng xóm vội tháo chạy ra ngoài.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Hà Nội: Cửa hàng săm lốp và 6 căn hộ bốc cháy dữ dội, người dân bần thần kể lại phút giây kinh hoàng - Ảnh 3
Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo VnExpress, những căn nhà có liên quan tới đám cháy chủ yếu là nhà tạm, lợp mái tôn, có lớp chống nóng nên khi cháy lửa lan rất nhanh. Những người ở bên trong kịp chạy thoát ra ngoài.

Kể về vụ việc, chị V.K.Tr. cho biết, hơn 2h khi đang ngủ thì nghe tiếng nổ, chị bật dậy thấy lửa đã bén sang nhà mình. "Trong cơn hoảng loạn, tôi gọi 3 đứa con chạy ra ngoài. May mà cửa cuốn vẫn mở được nên 4 mẹ con tôi thoát nạn" - chị Tr. chia sẻ.

Hà Nội: Cửa hàng săm lốp và 6 căn hộ bốc cháy dữ dội, người dân bần thần kể lại phút giây kinh hoàng - Ảnh 4
Người dân đang kiểm kê tài sản sau vụ cháy sáng 27/4 - Ảnh: VnExpress

Cửa hàng của anh T. cách nhà số 63 tới 5 căn nhà. Anh T. kể: "Tôi đang ngồi máy tính thì thấy khói, chưa kịp thu dọn gì thì chỉ khoảng 15 phút cháy đã lan sang tới nơi".

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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