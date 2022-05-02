Sốc: Hơn 96% người dùng app hẹn hò ở Hàn Quốc là nam giới, hệ quả của bất bình đẳng giới là đây sao?

Cụ thể, có đến 96.6% người dùng Tinder là nam giới, trong khi chỉ có 3,4% nữ giới dùng ứng dụng này. Không chỉ vậy, ứng dụng hẹn hò lớn thứ 2 ở Hàn Quốc là GLAM cũng có đến 87,4% người dùng là nam giới.

Theo kết quả 1 cuộc khảo sát về các ứng dụng hẹn hò lớn của Hàn Quốc từ công ty Incross, ứng dụng " Tinder " với 215.000 người dùng/tháng có tỷ lệ người dùng chênh lệch cực lớn giữa 2 giới tính.

Trong bảng tổng kết 10 ứng dụng hẹn hò lớn nhất ở Hàn Quốc, 9/10 ứng dụng đều có lượng người dùng nam giới áp đảo so với nữ giới. Duy chỉ có app "Hellotalk" dùng để trao đổi ngôn ngữ là phụ nữ sử dụng nhiều hơn (84,6%).

Với mức độ chênh lệch giới tính quá lớn như thế này, Knet còn đùa rằng các ứng dụng trên giống như app nhập ngũ online chứ không phải app hẹn hò nữa.

Theo Hey.News

*Một số bình luận của Knet:

- Không ai sử dụng Hellotalk như ứng dụng hẹn hò cả. Sao lại bao gồm nó trong số liệu thống kê? Tôi là con gái và tôi dùng nó để trao đổi ngôn ngữ với các bạn gái khác.

- Hellotalk có tỷ lệ nữ giới sử dụng cao hơn vì chúng tôi dùng nó để học ngôn ngữ, không phải để hẹn hò vớ vẩn như mấy ông.

- Đàn ông đang phát điên vì không thể hẹn hò à?

- Tôi nghe bảo Tinder thuê nhân viên giả làm phụ nữ để dụ người dùng đăng ký mà. Nếu bỏ mấy nick ảo đó đi thì lượng người dùng là nữ giới có thể còn ít hơn.

- Biết tại sao không? Vì các cô gái đâm đầu vào Bubble và Weverse hết rồi...

Trong khi đó, theo một báo cáo của SBS vào ngày 14, một ứng dụng hẹn hò từng chiếm giữ vị trí số một trong ngành, đã kêu gọi nhân viên tạo các tải khoản nữ giả mạo để thu hút và lừa dối những người đăng kí app.

Vào thời điểm đó, một nhân viên giấu tên từng làm trong công ty cho biết: "Tỷ lệ giới tính theo độ tuổi phần lớn không cân bằng ở khoảng 9 nam/1 nữ nên ban quản lý nghĩ đây là kế hoạch cần thiết để thu hút những người tham gia là nam".

"Công ty vẫn đang lên kế hoạch thu hút các người dùng nữ", người này chia sẻ thêm.

Cựu nhân viên này khai rằng, có khoảng 10 nhân viên, mỗi người sẽ viết hơn 5 bài đăng giả mạo mỗi ngày bằng các tài khoản giả nữ.

Theo DongA, News1