18 hành khách bị mắc kẹt trên tàu lượn siêu tốc dừng đột ngột trên không ở Nam Xương!

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan giám sát của khu vực này là Cục quản lý và giám sát thị trường quận Hồng Cốc Than, thành phố Nam Xương đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra và xử lý trong thời gian sớm nhất. Phóng viên có ghi nhận được, lúc đó có 18 du khách đi tàu lượn, sau khi được nhân viên ở công viên cứu hộ, tất cả đều được cứu kịp thời, không có thương vong về người.

Vào ngày 3 tháng 5, một phóng viên của Dushi Xianchang đã thực hiện một cuộc phỏng vấn về vấn đề này.

Ceng Jisong nói khi sự việc xảy ra, tàu lượn đột ngột dừng lại ở điểm cao nhất. Lý do dẫn đến sự cố này là do kích hoạt các biện pháp tự bảo vệ của thiết bị.

Ceng Jisong, Phó Bí thư Đảng đoàn của Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Hồng Cốc Than, thành phố Nam Xương: Sau khi sự cố xảy ra, công viên đã ngay lập tức tiến hành cứu hộ và giải cứu tất cả các du khách tại chỗ trong vòng 40 phút, và không có thương vong.

Ceng Jisong, Phó Bí thư Đảng đoàn của Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Hồng Cốc Than, thành phố Nam Xương: “Sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã đến hiện trường trong thời gian sớm nhất để thực hiện giám sát và kiểm tra tại chỗ. Từ việc kiểm tra hiện trường, đây chỉ có thể nói là một lỗi nhỏ. Đánh giá tình hình tại chỗ, tàu lượn siêu tốc bị dừng lại ở trên, nguyên nhân là do hệ thống tự bảo vệ.”

Ceng Jisong nói với các phóng viên rằng sau khi công ty tự kiểm tra. Bước đầu xác định sự cố này và sự cố thiết bị cung cấp điện liên quan đến tàu lượn có liên quan với nhau. Theo mức độ tai nạn của giám sát thiết bị đặc biệt, đây là một lỗi nhỏ.

Bộ phận giám sát cho rằng doanh nghiệp đang bảo dưỡng có những khiếm khuyết nhất định nên đã ra thông báo yêu cầu khắc phục ngay tại chỗ, yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc sử dụng thiết bị, không được sử dụng cho đến khi kiểm tra xong.

Cơ quan quản lý cũng sẽ đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo trì hàng ngày.

Vào ngày 3 tháng 5, người có liên quan phụ trách công viên chia sẻ với các phóng viên rằng liên quan đến vụ tàu lượn siêu tốc này, công viên ngay lập tức đã thực hiện các công tác tư vấn tâm lý và tạo sự thoải mái cho khách du lịch.

Wan Binhao, Phòng Dịch vụ Khách hàng của Công viên cũng đã chia sẻ: “Công viên đã thực hiện thỏa thuận giải quyết và đạt sự đồng ý vào thời điểm đó của 14 vị khách trong sự cố và chấp nhận giải pháp từ phía công viên.”

Phóng viên cũng ghi nhận được, vào tối ngày 3/5, Công ty TNHH Quản lý Du lịch Văn hóa Nanchang Sunac Theme cũng đã đưa ra thông báo về vụ việc.

Nguồn: tin tức Dushi Xianchang