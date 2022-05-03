Cụ ông 100 tuổi và 84 năm làm việc ở một công ty, phá kỷ lục Guinness thế giới

Thế giới 03/05/2022 16:56

Trong thời đại giá trị sức lao động bị hạ thấp, cạnh tranh giữa những người lao động, những tin tức như "tối ưu hóa nội bộ công ty" và "cạnh tranh để tuyển dụng" được tìm kiếm thường xuyên.

Để làm việc trong một công ty trong một thời gian dài không hề dễ dàng như người ta vẫn tưởng tượng. Và gần đây, Walter Orthmann, một người đàn ông trăm tuổi đến từ Brazil, đã phá kỷ lục thế giới về thời gian làm việc lâu nhất tại cùng một công ty khi 100 tuổi.

Cụ ông 100 tuổi và 84 năm làm việc ở một công ty, phá kỷ lục Guinness thế giới - Ảnh 1

 

Theo báo chí nước ngoài, Orthmann sinh ngày 19/4/1922 tại thị trấn nhỏ Brusque, Brazil. Năm 1937, ở tuổi 15, Orthmann muốn tìm một công việc và giúp đỡ gia đình về vấn đề tài chính. Do thông thạo tiếng Đức, vào ngày 17 tháng 1 năm 1938, ông được công ty dệt Industrias Renaux s.a. (nay là RenauxView) thuê làm trợ lý vận chuyển. Ngay sau đó, ông được chuyển sang phòng kinh doanh, và sau đó trở thành trưởng phòng kinh doanh, và đã luôn nổ lực để giữ được vị trí này.

Tính đến năm nay, ông đã làm việc cho công ty được 84 năm. Sách Kỷ lục Thế giới Guinness gần đây đã xác nhận rằng Orthmann đã trở thành nhân viên làm việc lâu nhất tại cùng một công ty. Về vấn đề này, Orthmann gọi kỷ lục thế giới này là "thành tựu đáng tự hào nhất" của ông, nói rằng chìa khóa để làm nên lịch sử là luôn luôn tập trung.

Orthmann cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng văn phòng là nơi yêu thích của ông ấy. Ông cho biết: "Tôi không lên kế hoạch quá nhiều và cũng không quan tâm quá nhiều đến ngày mai. Tất cả những gì tôi quan tâm là hôm nay sẽ là một ngày mới và tôi thuức dậy, tập thể dục, đi làm như bình thường. Bạn cần phải tập trung vào hiện tại, không phải là quá khứ hay tương lai mà thời điểm hiện tại mới mới là điều quan trọng nhất.”

Orthmann người đã đi du lịch khắp Brazil vào những năm 1950, cho biết ông yêu thích những ngày đi du lịch và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng. Mới tuần trước, anh đã tổ chức sinh nhật lần thứ 100 với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Các quan chức của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết ông có sức khỏe tốt, tư duy minh mẫn và trí nhớ tuyệt vời.

Orthmann cũng tiết lộ bí quyết sống thọ sống khỏe của mình rằng: "Nếu bạn muốn sống lâu như tôi, bạn phải làm việc cho một công ty tốt, và một công ty tốt khiến nhân viên cảm thấy có động lực. Khi chúng ta làm những gì chúng ta yêu thích, chúng ta cảm thấy thời gian dường như không trôi qua."

Phóng viên thực tập Chen MengTing, tin tức JiuPai

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