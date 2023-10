Đoạn video kèm theo video cho biết, vào tối ngày 29/4, cháu bé không biết ăn gì và bị vướng cổ họng, gia đình sau đó đã gọi số 120 đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Tuy Ninh để điều trị. Sau khi được đưa đến phòng cấp cứu, bệnh viện yêu cầu cậu bé phải làm xét nghiệm covid trước. Sau đó bác sĩ nói phải chờ kết quả xét nghiệm covid rồi mới điều trị. Đứa trẻ đã không được cứu chữa trong suốt gần bảy tám tiếng chờ đợi. Cho con thở oxy, phụ huynh vô cùng tức giận bất lực. Sau khi nhận được phiếu xét nghiệm, bệnh viện đã chuyển viện cho cậu bé đến Từ Châu, nhưng đã quá muộn.

Vào tối ngày 3 tháng 5, một phóng viên của tờ Fazhi Ribao đã liên hệ với các bộ phận liên quan ở huyện Tuy Ninh để xác thực vụ việc em bé được mô tả trong video thực sự đã tử vong. Nhưng liệu bệnh viện có từ chối chẩn đoán do không có giấy xét nghiệm covid, dẫn đến việc cứu chữa kịp thời bị trì hoãn. Hiện đang được xác minh. Được biết nguyên do vụ việc này là có sự liên quan của hai bệnh viện, và nguyên nhân chính xác cái chết của đứa bé vẫn chưa được các bộ phận liên quan điều tra, và công tác hỗ trợ an ủi gia đình đang được tiến hành.