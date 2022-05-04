Một em bé ở Trung Quốc bị mắc nghẹn nhưng bệnh viện từ chối điều trị vì không có giấy xét nghiệm covid

Thế giới 04/05/2022 21:54

Theo tin tức Fazhi Ribao, gần đây, một đoạn video về việc một em bé một tuổi rưỡi tử vong ở huyện Tuy Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cậu bé bị từ chối chẩn đoán chữa trị vì thiếu giấy xét nghiệm covid.

Đoạn video kèm theo video cho biết, vào tối ngày 29/4, cháu bé không biết ăn gì và bị vướng cổ họng, gia đình sau đó đã gọi số 120 đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Tuy Ninh để điều trị. Sau khi được đưa đến phòng cấp cứu, bệnh viện yêu cầu cậu bé phải làm xét nghiệm covid trước. Sau đó bác sĩ nói phải chờ kết quả xét nghiệm covid rồi mới điều trị. Đứa trẻ đã không được cứu chữa trong suốt gần bảy tám tiếng chờ đợi. Cho con thở oxy, phụ huynh vô cùng tức giận bất lực. Sau khi nhận được phiếu xét nghiệm, bệnh viện đã chuyển viện cho cậu bé đến Từ Châu, nhưng đã quá muộn.

Một em bé ở Trung Quốc bị mắc nghẹn nhưng bệnh viện từ chối điều trị vì không có giấy xét nghiệm covid - Ảnh 1
Một em bé ở Trung Quốc bị mắc nghẹn nhưng bệnh viện từ chối điều trị vì không có giấy xét nghiệm covid - Ảnh 2

Vào tối ngày 3 tháng 5, một phóng viên của tờ Fazhi Ribao đã liên hệ với các bộ phận liên quan ở huyện Tuy Ninh để xác thực vụ việc em bé được mô tả trong video thực sự đã tử vong. Nhưng liệu bệnh viện có từ chối chẩn đoán do không có giấy xét nghiệm covid, dẫn đến việc cứu chữa kịp thời bị trì hoãn. Hiện đang được xác minh. Được biết nguyên do vụ việc này là có sự liên quan của hai bệnh viện, và nguyên nhân chính xác cái chết của đứa bé vẫn chưa được các bộ phận liên quan điều tra, và công tác hỗ trợ an ủi gia đình đang được tiến hành.

Một em bé ở Trung Quốc bị mắc nghẹn nhưng bệnh viện từ chối điều trị vì không có giấy xét nghiệm covid - Ảnh 3

Kể từ khi dịch bùng phát, đặc biệt là trong tình hình dịch đang lan rộng ở nhiều nơi như hiện nay, kết quả xét nghiệm covid đã trở thành một bằng chứng quan trọng cho việc ra vào nhiều nơi công cộng, kể cả đến bệnh viện để chữa bệnh. Vào ngày 19 tháng 3, Ủy ban Y tế Quốc gia đã tổ chức một cuộc họp báo. Jiao Yahui, Giám đốc Cục Quản lý Y tế và Quản lý Y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết khi dịch bệnh xảy ra, làm thế nào để đảm bảo nhu cầu dịch vụ y tế bình thường của công chúng cũng là một vấn đề then chốt cần xem xét. Các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm túc hệ thống trách nhiệm chẩn đoán đầu tiên và hệ thống cấp cứu người bệnh nặng.

Một em bé ở Trung Quốc bị mắc nghẹn nhưng bệnh viện từ chối điều trị vì không có giấy xét nghiệm covid - Ảnh 4

Vào tháng 1 năm 2021, "Thông báo về việc đảm bảo các nhu cầu y tế cơ bản của người dân và làm tốt công tác phòng chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế" do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia ban hành đã nhấn mạnh rằng.

"Đối với bệnh nhân nặng cần được điều trị kịp thời, hiệu quả, và nhân viên y tế cần được bảo hộ tốt, sẽ không được bào chữa cho việc từ chối điều trị. "

Nguồn: Fazhi Ribao

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Từ khóa:   Câu chuyện thế giới #tin đời sống #covid 19

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