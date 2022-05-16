Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu

Thế giới 16/05/2022 16:11

Vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 5, tại thôn Huixi, quận Vị Ương, thành phố Tây An, Trung Quốc một cậu bé 3 tuổi vô tình rơi xuống cống và bị cuốn trôi, mất tích hơn 60 giờ, được mọi người đặc biệt quan tâm.

Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu - Ảnh 1

Vào chiều ngày 15, bố của cậu bé là anh Yang có chia sẻ với phóng viên Tin tức HongXing rằng tung tích của đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Mẹ của đứa bé vào trưa hôm đấy vì quá đau lòng nên đã ngất xỉu.

Theo các nhân viên của Cục quản lý khẩn cấp quận Vị Ương, tính đến thời điểm hiện tại đã có 320 nhân viên cứu hộ từ hơn 10 bộ phận đã được điều động liên tiếp. 24 giờ tìm kiếm cứu nạn toàn bộ đoạn cống, 3 lần tìm kiếm cứu nạn. "Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm cậu bé thông qua nhiều phương tiện và thiết bị kỹ thuật khác nhau".

Nhân viên Ban Tuyên giáo huyện Vị Ương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, có thể đã có phương tiện cán qua đường. Khi đó, các vít nắp hố ga bị lỏng và bị xê dịch ra. Việc cho rằng không có nắp cống và có nước đọng tại thời điểm xảy ra vụ việc là "sai sự thật". Và chiều ngày 15, một cuộc hội thảo chuyên gia được tổ chức để đưa ra phương án tìm kiếm cứu nạn mới nhất.

Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu - Ảnh 2

Đến 14 giờ ngày 15, anh Yang và gia đình vẫn thấp thỏm chờ đợi gần hiện trường xảy ra vụ việc, cháu đã mất tích hơn 65 tiếng đồng hồ. “Mẹ của thằng bé đang trong tình trạng rất tồi tệ. Bà ấy gần như ngất xỉu trên đường và đã được đưa đi cấp cứu."

Ông Yang kể lại rằng vào khoảng 21giờ ngày 12 tháng 5, cả gia đình bốn người đi bộ đến đường cao tốc vành đai Tây An ở lối vào thôn Huixi sau bữa tối tại nhà một người họ hàng ở thôn Huixi, chuẩn bị lái xe về nhà.

Khi cả bốn đi đến hầm cầu, anh dẫn con trai đi trước, vợ dẫn con gái đi sau. “Trước đấy trời có mưa, trên mặt đất có chút nước đọng nhưng không nhiều”.

“Dưới hầm cầu không có đèn, nên tôi chỉ có thể nhìn đèn trước hầm cầu.” ,ông Yang dẫn con trai đi về phía trước. Con trai anh bất ngờ “tuột” khỏi tay, lúc này, anh phát hiện bên đường có một cống thoát nước, không đậy nắp, cháu bé đã rơi xuống cống.

Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu - Ảnh 3

Anh Yang muốn xuống dưới cống để cứu con mình nhưng miệng cống quá nhỏ, người lớn không thể xuống được nên anh đã nhờ vợ túm chân và cúi xuống để cứu cậu bé lên.

“Nhưng tôi vẫn không xuống được nên đành nhìn thằng bé bị nước cuốn trôi”. Sau khi ra khỏi hầm cầu, anh Yang bấm số 119, 110 và 120 để gọi cấp cứu và có mặt tại hiện trường cứu hộ.

Theo tin tức JiMu, phóng viên đã quan sát tại chỗ sau khi vụ việc xảy ra và nhận thấy vụ việc xảy ra tại một cái cống trên đường vào thôn, cống dài khoảng 65 cm, rộng 50 cm. Hiện tấm sắt trên nắp cống đã được cố định bằng 4 con vít. “Cống có hình phễu và đường kính giảm dần khi đi xuống."

 

Theo các nhân viên của Cục quản lý khẩn cấp huyện Vị Ương, vào lúc 21 giờ 21 phút cùng ngày, dân trong thôn đã gọi điện báo cảnh sát, và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu càng sớm càng tốt.

Đồng thời cho biết, hơn 10 bộ phận liên quan đã được điều động để tham gia cứu hộ, đồng thời tiến hành tìm kiếm nhiều lần các đường ống dẫn nước thải ngầm thượng, hạ lưu nơi xảy ra sự cố và các khu vực có thể có đứa bé ở dưới nước.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 15 tháng 5, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã tìm kiếm khu vực lân cận Nhà máy xử lý nước thải số 4 ở Tây An, cách nơi xảy ra vụ việc 4 km.

Bé trai 3 tuổi ở Tây An rơi xuống cống mất liên lạc hơn 60 giờ, mẹ đau lòng đến ngất xỉu - Ảnh 4

Vào khoảng 15 giờ ngày 15, các nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp Quận Vị Ương có chia sẻ với phóng viên tin tức HongXing vẫn chưa tìm thấy cậu bé.

"Hiện tại đều có sự nỗ lực chung của nhiều bộ phận để tìm kiếm và cứu hộ, và việc tìm kiếm tương đối khó khăn. Chúng tôi đang tìm kiếm cậu bé thông qua nhiều phương tiện và thiết bị kỹ thuật khác nhau."

Theo thông tin từ báo chí, tổng cộng có 2 xe cứu thương, 2 xe chống ngập, 2 xe nạo vét hố ga, 6 xe cứu hộ khẩn cấp, 2 máy xúc 90, 1 máy xúc 60, 3 bộ ống kính nội soi, 4 xe vận chuyển vật liệu, 1 máy phát điện lớn, 6 bộ máy bơm nước loại lớn, 1 xe bơm, 3 xe vận chuyển nhân viên, 2 thợ lặn và hơn 30 lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đồng thời mời 2 chuyên gia mạng lưới đường ống thành phố tiến hành phân tích và nhận định tại chỗ. Tổng cộng 320 người đã tham gia công tác cứu hộ, hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn vào sâu trong cống tiến hành điều tra liên tục 24/24 giờ.

Theo một trang tin tức khác, cán bộ Ban Tuyên giáo Quận Vị Ương cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được tiến hành đợt 3, vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Chiều ngày 15, một cuộc hội thảo chuyên gia được tổ chức để đưa ra phương án tìm kiếm cứu nạn mới nhất.

Theo lời nhân viên, nắp cống mà cậu bé dẫm phải nằm trên đường vào thôn, được cố định bằng đinh vít và đậy bằng tôn. Có thể lúc đó có xe cán trên đường, lúc đó vít nắp cống bị lỏng, xê dịch. "Đầu miệng cống nhỏ đến nỗi người lớn không thể xuống được. (Bên dưới) là kênh nước thải", nhân viên này cũng cho biết. Việc không có nắp cống và có nước đọng tại thời điểm xảy ra vụ việc là sai sự thật.

Dưới nắp cống có chảy nhiều nước không? Nhân viên nói trên cho biết, theo phân tích của chuyên gia, hôm xảy ra vị việc trời mưa, có thể thành phố sẽ mở cửa xả lũ, không loại trừ khả năng này.

 

Theo Sohu

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Từ khóa:   Câu chuyện thế giới cậu bé rơi xuống cống #tai nạn

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