Mới đây, một đoạn video trên mạng đã khiến cư dân mạng xôn xao. Trong video, một cụ ông đang đi xe công nông của gia đình để ra ngoài, do cần điều chỉnh hướng và rẽ ra khỏi đường nên cụ ông bắt đầu lùi xe.

Hậu quả là khi lùi xe đã tông trực diện vào người cháu bé rồi cán qua người cháu bé. Cảm thấy chiếc xe khác lạ, ông nội nhìn xuống và thấy cháu mình nằm dưới bánh xe.

Lúc này, đứa cháu nhỏ trong nhà có lẽ thấy ông ngoại đi ra ngoài nên cũng lon ton chạy theo, đứng sau xe công nông ý muốn đi lên nhưng ông nội không để ý đến sự tồn tại của cháu trai ở phía sau.

Ông nội hoảng sợ đến mức không kịp đạp phanh, vội vàng nhảy ra khỏi xe để kiểm tra xem cháu trai có bị thương không, cũng may là xe nhẹ nên cháu bé không bị thương nặng gì.

Đứa trẻ có lẽ vô cùng sợ hãi và đau khi bị xe cán qua, cậu bé đã khóc rất nhiều.

Cháu bé bị ông nội cán xe qua người, bố mẹ đau xót khi phát hiện ra

Từ đoạn video giám sát, chứng kiến ​​cảnh đứa trẻ 3 tuổi bị đè như thế này, quả thực nhiều người lớn cảm thấy rất đau lòng, cho nên hiển nhiên ông nội và cha mẹ của đứa trẻ lại càng thấy xót hơn. Đặc biệt là ông của đứa trẻ, ông cũng cảm thấy yên tâm phần nào sau khi biết cháu mình không sao.

Bố của cháu bé cho biết: Do đi làm thuê bên ngoài nên cháu bé được ông bà nội chăm sóc ở quê. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong video, bản thân anh cảm thấy rất thương cho con mình và cảm thấy rất có lỗi với con.

Do đi làm bên ngoài, thực sự không có thời gian chăm sóc con nên người bố đành giao cháu bé 3 tuổi cho ông bà đã lớn tuổi trông giúp, không ngờ tai nạn lại xảy ra như vậy, bố của đứa trẻ rất đau lòng về việc xảy ra với con mình, vì vậy anh đã quyết định đợi một vài ngày nữa sẽ về đưa đứa trẻ về chăm sóc.

Tuy nhiên, ý định này của người bố đã bị không ít netizen chỉ trích.

Bố cháu bé nói muốn đón con nhưng bị netizen chỉ trích.

Nhiều cư dân mạng cho rằng sự việc như vậy chỉ là một vụ tai nạn, không ai ngờ rằng đứa trẻ chạy xe, may mắn thay mọi chuyện cũng không sao. Và ông nội chắc hẳn sẽ rất tự trách mình sau vụ này, nếu đưa đứa trẻ về vào lúc này, ông cụ chắc chắn sẽ còn tự trách mình nhiều hơn.

Hành động đón con về của người còn đau đớn hơn là trách móc bằng lời nói, sau này ông nội sẽ có những nỗi dằn vặt trong lòng, thậm chí trước mặt đứa trẻ sẽ luôn cảm thấy áy náy.

Không thể phủ nhận rằng, người bố của cháu bé rất xót xa cho con, và lo lắng lần sau sẽ xảy ra trường hợp tương tự nên cho rằng tự mình chăm sóc con sẽ an toàn hơn. Nhưng đối với những người già, nếu xảy ra tình huống như vậy họ sẽ tự trách, nếu đứa trẻ lại bị đưa về, sau này họ sẽ không thể tha thứ cho mình.

Điều quan trọng nhất mà người bố của đứa trẻ nên làm là đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước, sau khi xác nhận rằng sức khỏe tốt thì hãy an ủi đứa trẻ và ông nội kịp thời. Nhất là đối với ông nội người bố của cháu bé càng phải quan tâm ân cần hơn.

Suy cho cùng, ông cụ không phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc đứa trẻ, hoàn toàn vì để giúp con mình giảm bớt lo toan nên mới quyết định chăm cháu. Bố của đứa trẻ nên cảm ơn ông cụ vì đã hy sinh cho mình và cho con mình. Trong những lần sau chú ý hơn đến vấn đề an toàn để tránh những điều tương tự xảy ra.

Bố mẹ nên làm gì nếu người lớn tuổi chăm con xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Ngày nay, áp lực trong cuộc sống ngày càng cao, nhiều cặp vợ chồng trẻ không dám nghỉ ngơi sau khi có con nên trách nhiệm chăm sóc con cái đương nhiên thuộc về người già.

Ông bà vốn dĩ rất chuyên tâm chăm sóc cháu, nhưng vì thể lực và sức lực ngày càng suy yếu nên họ thường gặp một số khó khăn trong việc chăm cháu nhỏ. Và khi một điều gì đó không mong muốn xảy ra với trẻ, bố mẹ nên giải quyết như thế nào?

Nếu người già trong lúc chăm cháu xảy ra vấn đề thì xét theo từng trường hợp:

Ông bà chỉ vô ý:

Giống như tình huống của ông cụ trên, đó là một tai nạn ngoài ý muốn, do sự sơ suất vô ý của ông cụ, vì vậy bố mẹ của đứa trẻ nên giữ thái độ khoan dung, thực sự không cần thiết phải trách móc ông cụ.

Sau khi sự việc xảy ra, chỉ cần khoan dung nhắc nhở ông cụ lần sau phải chú ý, để ông cụ chăm sóc đứa trẻ.

Ông bà không quan tâm:

Nếu chẳng may xảy ra tai nạn cho trẻ là do ông bà chăm sóc không đúng cách, chẳng hạn một số người lớn tuổi mê đánh bài, bỏ bê việc chăm sóc cháu mình và bố mẹ của các cháu đã nhiều lần nhắc nhở mà vẫn không hiệu quả thì nên đưa bọn trẻ về tự bố mẹ chăm sóc.

Nói chúng chắc chắn đất sẽ là một mối đe dọa về an toàn xung quanh cho đứa trẻ nếu để có một ông bà như vậy chăm sóc cháu. Tốt hơn là nên đề phòng trước khi đứa trẻ gặp sự cố.

Trong vấn đề chăm con nhỏ, tốt nhất bạn nên tự chăm sóc cho con của mình, nếu không hài lòng với người lớn tuổi trong việc chăm cháu thì cũng nên trao đổi kịp thời với họ, không nên trực tiếp đưa trẻ về.