Danh tính nữ sát nhân trẻ tuổi man rợ gây chấn động Hàn Quốc: 'Muốn giết người thử cho biết'

Thế giới 02/06/2023 10:41

Sau khi giết chết bạn nữ đồng trang lứa, Jeong (23 tuổi) phân xác nạn nhân bỏ vào vali kèm điện thoại di động và chứng minh thư của nạn nhân để ngụy trang thành một vụ mất tích.

Theo News1 đưa tin, chiều ngày 1/6, cơ quan cảnh sát thành phố Busan (Hàn Quốc) đã tiết lộ danh tính và công khai thông tin cá nhân của nghi phạm trong vụ án "giết người đồng lứa ở Busan". Tên nghi phạm là Jeong Yoo-jeong, sinh năm 1999 (23 tuổi). 

 

Danh tính nữ sát nhân trẻ tuổi man rợ gây chấn động Hàn Quốc: 'Muốn giết người thử cho biết' - Ảnh 1
Jeong Yoo-jeong (23 tuổi), nghi phạm trong vụ án "giết người đồng lứa ở Busan" - Ảnh:News1/Cơ quan cảnh sát thành phố Busan

Jeong Yoo-jeong bị buộc tội giết người, từng bước lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành vi phạm tội. Khác với các vụ án giết người khác, Jeong không có thù oán hay xích mích với nạn nhân, cô thực hiện hành vi phạm tội chỉ vì khao khát muốn hãm hại người khác.   

 

Ngày 24/5, Jeong tiếp cận nạn nhân A. (nữ, tầm tuổi Jeong) bằng cách giả làm phụ huynh học sinh cấp 2 thông qua ứng dụng môi giới dạy thêm tìm gia sư cho con: “Muốn nhờ cô dạy kèm tiếng Anh”. 

 

Hai ngày sau, vào lúc 5h40 chiều ngày 26/5, Jeong đến nhà của nạn nhân ở Geumjeong-gu, Busan rồi thực hiện hành vi phạm tội. Vào thời điểm đó, Jeong Yoo-jeong mặc đồng phục học sinh đã qua sử dụng, nói dối với nạn nhân rằng mình là học sinh cấp hai đến học.  

 

Sau khi gây án, Jeong mua ổ khóa và túi ni lông tại một siêu thị, trở về nhà, lấy một chiếc vali du lịch và đến nhà nạn nhân để phân xác thành nhiều mảnh. Camera an ninh ghi lại, sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Jeong bước đi trên đường với vẻ phấn khích như thể đang đi du lịch nước ngoài, kéo theo chiếc vali chứa thi thể bị cắt thành nhiều mảnh.   

Danh tính nữ sát nhân trẻ tuổi man rợ gây chấn động Hàn Quốc: 'Muốn giết người thử cho biết' - Ảnh 2
Jeong rời khỏi nhà mình với vẻ phấn khích cùng với một chiếc vali du lịch vào ngày 26/5 tháng trước trước khi đi phi tang xác - Ảnh: Đài KBS

Tiếp đó, vào lúc 0h50 sáng ngày 27/5, Jeong kéo vali trở về nhà, gọi xe taxi đến sông Nakdong ở Yangsan, Gyeongsangnam-do để phi tang. Jeong cũng mang điện thoại di động và chứng minh thư của nạn nhân để ngụy trang thành một vụ mất tích. Tài xế taxi thấy khả nghi nên đã báo cảnh sát.     

Cảnh sát cho biết Jeong đã dày công tìm kiếm các từ khóa liên quan đến "giết người" trên internet từ ba tháng trước khi gây án. Jeong đã học về những tội ác tàn bạo bằng cách xem các chương trình điều tra tội phạm trên TV, mượn những cuốn tiểu thuyết liên quan đến tội phạm từ thư viện.

 

Trong cuộc điều tra của cảnh sát, Jeong đã khai rằng "cảm thấy thôi thúc giết người và muốn thực hiện vụ giết người thực sự".

 

Danh tính nữ sát nhân trẻ tuổi man rợ gây chấn động Hàn Quốc: 'Muốn giết người thử cho biết' - Ảnh 3
Sáng ngày 2/6, Jeong rời Sở cảnh sát Busan và đang bị đưa đến cơ quan công tố - Ảnh: News1

Theo Đài MBC đưa tin vào ngày 1/6, Jeong sống cùng ông, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Jeong sống lầm lũi một mình, không có việc làm cố định. 

 

Các chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích rằng việc Jeong muốn tìm những mục tiêu trên mạng để thoả mãn ý định giết người, cho thấy nếu vụ này thành công thì có khả năng Jeong sẽ gây ra các vụ giết người hàng loạt. 

 

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Có vẻ như Jeong đang tìm kiếm những cô gái sống một mình trước khi gây án".


Theo kết quả điều tra hiện tại, Jeong Yoo-jeong chưa bao giờ phạm tội tương tự hay có tiền sử  bệnh tâm thần. 

 

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Từ khóa:   tin thế giới giết người man rợ phân xác phi tang

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