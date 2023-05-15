Bắt gặp bạn gái đi phá thai, nam thanh niên dùng súng bắn bạn gái tử vong ngay tại chỗ rồi bỏ trốn.

Theo Tờ The Guardian đưa tin ngày 13/5 (giờ địa phương), một nam thanh niên đã bắn chết bạn gái khi phá thai ở bang Texas, Hoa Kỳ.

Theo The Guardian, Harold Thompson, một thanh niên 22 tuổi, đã gặp nạn nhân tại một bãi đậu xe ở Dallas vào ngày 10/5 và cố gắng bóp cổ cô gái này. Khi nạn nhân giật mình cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường, Thompson đã rút súng và bắn vào đầu. Ngay sau khi nạn nhân ngã xuống, Thompson đã bắn nhiều phát rồi bỏ trốn.

Động cơ gây án vẫn chưa rõ ràng, nhưng có khả năng Thompson đã giết nạn nhân vì tức giận trước việc nạn nhân, bạn gái của anh, đã phá thai mà không có sự đồng ý của anh. Nạn nhân được cho là trở về sau ca phá thai ở bang Colorado vào đêm trước khi vụ việc xảy ra. Các công tố viên cho biết rằng "nghi phạm (Thompson) được cho là cha của đứa trẻ” và “anh ta không muốn bỏ thai".

Harold Thompson (22 tuổi), bị bắt vì tội giết bạn gái - Ảnh: Twitter

Cũng có những điềm báo đáng ngại trước khi xảy ra án mạng. Thompson bị buộc tội đánh đập và bóp cổ một người phụ nữ mà anh ta sống cùng vào tháng 3 vừa qua. The Guardian cho biết: "Mặc dù bản khai không nói rằng người bị hành hung là nạn nhân của vụ giết người, nhưng Thompson nói rằng 'bạn đời của tôi đang mang thai đứa con của tôi'. Thời điểm đó, nạn nhân bị điều tra cho biết: 'Thompson đe dọa sẽ làm hại gia đình và các con tôi'."

Thompson bị bắt vào buổi chiều xảy ra vụ việc. Anh hiện đang bị giam giữ để điều tra tại nhà tù quận Dallas với tội danh giết người.

Texas, nơi xảy ra vụ việc, là bang có luật cực kỳ hà khắc trong việc phá thai. Từ tháng 9/2021, bang Texas quy định cấm phụ nữ phá thai sau tuần thứ 6 của thai kỳ. Vào tháng 6 năm ngoái, khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết 'Roe v Wade' công nhận phá thai là quyền hiến định của phụ nữ và mỗi bang quyết định bãi bỏ quyền phá thai, bang Texas đã cấm mọi hoạt động phá thai ngoại trừ các trường hợp y tế khẩn cấp. Vì điều này, phụ nữ ở bang Texas phải đến tiểu bang khác mới có thể phá thai khi họ mang thai ngoài ý muốn.

Chấn động: Nữ nhà văn viết sách thiếu nhi an ủi cậu con trai mất cha, hóa ra là kẻ giết chồng Nữ tác giả Kouri Richins từng xuất bản đầu sách có tên "Are You With Me?" với hy vọng những đứa trẻ vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân vừa bị bắt giữ vì tình nghi giết chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-ban-chet-ban-gai-vi-pha-thai-sao-co-pha-thai-con-toi-581952.html