Cánh mày râu sẽ mất hứng nhanh chóng trong "cuộc yêu" nếu các nàng cứ thường xuyên mắc 4 lỗi

Tâm sự Eva 04/05/2023 13:51

Chị em hãy đặc biệt ghi nhớ tuyệt đối đừng mắc những lỗi này trong lúc ân ái vì có thể khiến 'bạn tình' tắt hứng ngay lập tức đấy.

Đàn ông vốn dĩ rất hứng thú với chuyện gối chăn tuy nhiên không phải họ chỉ tập trung vào “cuộc yêu” mà không chú ý đến cảm xúc của đối phương. Đôi khi chỉ một vài thay đổi trong tâm trạng, hành động nhỏ của bạn cũng có thể khiến chàng “đánh mất” cảm xúc gối chăn. Dưới đây là những lỗi sai phụ nữ nên tránh khi “hành sự”.

Không ngừng than thở khi ân ái

Phòng ngủ là không gian riêng tư và lãng mạn, do vậy bạn nên hạn chế mang những cảm xúc tiêu cực vào đây. Những mối bận tâm hàng ngày như: mẫu thuẫn gia đình, chuyện tài chính, áp lực công việc… đều có thể kéo cảm xúc cả hai đi xuống, thậm chí mất hứng ân ái. Và dĩ nhiên không anh chàng nào muốn phải đau đầu suy nghĩ những điều mệt mỏi trong khi “yêu”.

Cánh mày râu sẽ mất hứng nhanh chóng trong 'cuộc yêu' nếu các nàng cứ thường xuyên mắc 4 lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem “chuyện yêu” như nghĩa vụ

Nhiều chị em cho rằng nam giới rất hời hợt và dễ bị kích thích bởi nhu cầu thể xác. Tuy nhiên đây lại là quan niệm sai lầm “kinh điển” trong các cuộc vui. Sự miễn cưỡng, xem chuyện yêu như nghĩa vụ của bạn sẽ chỉ làm chàng thêm chán nản.

Thay vì vậy, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy chưa sẵn sàng hay không thoải mái để ân ái, hãy chủ động chia sẻ. Anh chàng thật lòng yêu bạn sẽ không bắt làm điều bạn không thực sự muốn. Chờ đợi đến lúc cả hai cùng hào hứng thì cuộc yêu sẽ mãnh liệt, nồng nàn hơn rất nhiều.

Không chăm chút cho vẻ ngoài

Sau thời gian dài chung sống, nhiều chị em đã không còn trau chuốt vẻ bề ngoài của mình như thuở hẹn hò. Phụ nữ nên nhớ rằng, đàn ông vốn dĩ đa phần “yêu bằng mắt”. Tức là cái nhìn sẽ “đánh gục” họ nhiều hơn những yếu tố khác.

Có thể trải qua những lần sinh nở, chăm con nhỏ, bạn không còn những nét như thuở xuân thì, nhưng ít nhất cơ thể phải luôn tươm tất, gọn gàng và thơm tho. Bên cạnh đó, đừng quên thường xuyên rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, bao gồm sức khỏe tình dục.

Cánh mày râu sẽ mất hứng nhanh chóng trong 'cuộc yêu' nếu các nàng cứ thường xuyên mắc 4 lỗi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chủ động trong “cuộc yêu”

Phụ nữ châu Á thường ít chủ động trong khi ái ân, do đó cánh mày luôn phải đóng vai “người phục vụ” trên giường. Do vậy khoái cảm của các chàng phần nào bị giảm đi. Bạn nên hiểu rằng, “cuộc yêu” là chuyện của hai người, do đó đừng để mặc chàng phải lo liệu từ a-z khi ân ái nhé.

Đừng sợ chàng đánh giá mình hư hỏng. Bạn hoàn toàn có quyền “hư” một chút với người mình yêu. Việc bạn chủ động hơn một chút sẽ kích thích chàng và đem lại nhiều cảm giác mới lạ hơn cho cả hai người khi yêu.

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