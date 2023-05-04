Những sai lầm phổ biến hầu hết cặp đôi nào cũng mắc phải trong 'chốn phòng the' gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cả hai

Tâm sự Eva 04/05/2023 08:55

Trong quá trình 'quan hệ' bạn và người thương hãy nhớ lưu ý những điều dưới đây để 'cuộc yêu' thêm 'thăng hoa', tránh mắc phải sai lầm.

Quan hệ tình dục trong “ngày đèn đỏ”

Trên thực tế, quan hệ tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt sẽ không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu có cách “yêu” phù hợp. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nữ giới mất nhiều năng lượng, cơ thể mệt mỏi nên khó tập trung vào “cuộc yêu”. Hơn nữa vào “ngày đèn đỏ”, vùng kín nữ giới trở nên vô cùng nhạy cảm, những sai lầm khi ân ái và vệ sinh không phù hợp có thể gây ra nhiễm trùng và các bệnh phụ khoa cho cả hai.

Những sai lầm phổ biến hầu hết cặp đôi nào cũng mắc phải trong 'chốn phòng the' gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cả hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Yêu” tần suất cao

“Yêu” với tần suất liên tục và quá sức sẽ gây tổn hại đến sức khỏe, suy kiệt cơ thể, thậm chí làm giảm tuổi thọ. Những người luôn cảm thấy ham muốn, ám ảnh về chuyện tình dục cũng có nguy cơ cao mắc chứng nghiện sex.

Nói về chứng nghiện sex, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa từng chia sẻ với báo giới, người bệnh trước hết phải tự ý thức được vấn đề mình đang đối mặt để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất. Việc tìm đến các chuyên gia tâm lý, bác sĩ chuyên khoa trong trường hợp này là điều vô cùng cần thiết; bởi các điều trị tâm lý về tình dục lành mạnh, ý thức cá nhân, song song với việc hướng họ đến các hoạt động xã hội sẽ giúp ích cho người nghiện sex.

Những sai lầm phổ biến hầu hết cặp đôi nào cũng mắc phải trong 'chốn phòng the' gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cả hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu bôi trơn khi đang dùng bao cao su

Chất bôi trơn, bao cao su là những điều gần như không thể thiếu trong các “cuộc yêu”. Sử dụng chất bôi trơn dường như đã là thói quen của nhiều cặp đôi, đặc biệt ở tuổi mãn kinh. Tuy nhiên, việc kết hợp "cặp đôi" dầu bôi trơn và bao cao su không phải là ý tưởng tuyệt vời.

Theo các chuyên gia tình dục, việc sử dụng chất bôi trơn gốc dầu, kể cả các loại có nguồn gốc tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu thì chúng có thể tác dụng với nhựa latex (thành phần chính trong các loại bao hiện nay), từ đó dễ gây rách bao khi quan hệ. Để ngăn tình trạng này xảy ra, bạn nên ưu tiên chọn loại bôi trơn gốc nước, silicon hoặc sử dụng bao cao su polyurethane.

Nhiệt độ phòng quá thấp

Một trong những sai lầm phổ biến nhiều cặp đôi mắc phải là để nhiệt độ phòng quá thấp khi quan hệ. Hầu hết mọi người đều biết rằng khi ở cao trào “cuộc yêu”, tốc độ lưu thông máu trong cơ thể diễn ra nhanh hơn và nhiệt độ cũng tăng cao, cơ thể tăng tiết mồ hôi. Khi vận động ở cường độ cao trong khi nhiệt độ phòng quá thấp sẽ khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh. Vì vậy khi làm chuyện ấy, nhiệt độ phòng thích hợp nhất là 25 độ trở lên.

Những sai lầm phổ biến hầu hết cặp đôi nào cũng mắc phải trong 'chốn phòng the' gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cả hai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the sai lầm khi quan hệ

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