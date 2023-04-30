Hé lộ 6 lí do khiến nhiều chị em phụ nữ khó đạt được 'cực khoái' khi ân ái

Những người ngồi quá nhiều, đặc biệt là chị em văn phòng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cơ vùng chậu, gây đau hông và đó là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó “lên đỉnh” khi quan hệ. Nhiều người có thể cảm nhận đời sống tình dục bị ảnh hưởng rõ rệt sau vài tháng làm việc, nhưng một số người phải mất đến vài năm.

Để cải thiện tình trạng này, các chị em nên đứng dậy đi lại giữa giờ sau khoảng 30 phút làm việc. Nếu có thể thì tốt hơn bạn nên áp dụng những bài tập thể dục giữa giờ vừa giúp thư giãn gân cốt, giảm căng thẳng, vừa khiến phần cơ xương chậu khỏe mạnh, dẻo dai hơn.

Tương tự như ngồi quá lâu, đi giày cao gót cũng có tác động tiêu cực đến vùng khung xương chậu, thắt lưng, từ đó gây khó khăn cho quá trình lưu thông máu đến cơ quan sinh dục.

Do vậy bạn nên chọn những đôi giày cao vừa phải, không quá dốc, cũng không nên mang giày cao gót liên tục trong thời gian dài sẽ khiến chân bị đau và còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Không uống đủ nước

Các mô tại vùng kín nữ chủ yếu được tạo thành từ collagen, elastin và relaxin. Khi các mô này hoạt động, chúng cần phải có đủ độ ẩm và trơn mượt thì mới kích thích khoái cảm cho chị em. Vì vậy bổ sung đầy đủ nước hàng ngày chính là một trong những cách đảm bảo cho việc “lên đỉnh” đầy sảng khoái.

Dùng thuốc điều trị

Một số loại thuốc điều trị các bệnh như: Huyết áp, thuốc tránh thai, trầm cảm… sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố của nữ giới, từ đó làm giảm khoái cảm khi “yêu”. Theo các bác sĩ chuyên khoa, lý do là vì các loại thuốc trên làm tăng nồng độ prolactin, một lọai protein có khả năng làm giảm ham muốn tình dục.

Bên cạnh đó, một số loại thuốc không kê đơn dùng để chống dị ứng hay trị cảm lạnh cũng có thể chứa chất kháng histamine. Chúng sẽ làm giảm tiết dịch nhờn, gây khô âm đạo và khiến nữ giới mất khoái cảm, đau đớn khi quan hệ tình dục.

Cảm giác lo lắng

Khi cơ thể tiết ra đủ kích thích tố khoái cảm oxytocin thì bạn mới có thể thăng hoa trong chuyện tình dục và ngược lại, nếu thiếu sẽ khiến bạn khó “lên đỉnh”. Theo đó, hormone oxytocin sẽ suy giảm khi cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái gặp căng thẳng, bồn chồn, lo lắng.

Lời khuyên cho bạn là hãy cố gắng bỏ qua những lo toan của cuộc sống và giãn đầu óc để tận hưởng trọn vẹn khoái cảm tình dục mang lại. Bên cạnh đó, nam giới cũng cần tinh ý gia tăng kích thích trong màn dạo đầu để chị em dễ dàng “nhập cuộc” hơn.

Không đi tiểu trước khi vào cuộc

Khi “yêu” với một chiếc bàng quang đầy ứ nước sẽ thật sự là một thử thách khiến chị em mất tập trung. Trong khi đáng ra bạn phải được đắm mình vào đê mê, khoái cảm thì cứ phải gồng lên nhịn tiểu vì sợ “vỡ bờ”, chắc chắn sẽ khiến bạn khó lên đỉnh. Mất hứng hơn nữa là trong đoạn cao trào bạn lại không chịu được phải chạy vào nhà vệ sinh và thế là mọi thứ coi như làm lại từ đầu.