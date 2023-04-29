4 bí kíp 'phòng the' giúp các cặp đôi 'thăng hoa' khi quan hệ trong nhà tắm

Quan hệ trong khi tắm, dưới vòi hoa sen sẽ mang đến cảm giác hưng phấn như sex trên bãi biển hoặc ân ái trên ghế sau của xe hơi. Nghe có vẻ hơi liều lĩnh nhưng có rất nhiều cách để khiến “chuyện ấy” trong khi tắm trở nên thật thú vị, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Dưới đây là hướng dẫn từ tạp chí Health để bạn có thể tận dụng tối đa không gian nhà tắm để biến thành địa điểm lý tưởng cho các “cuộc yêu”.

Mọi người đều biết rằng phòng ngủ là nơi tuyệt vời nhất cho các “cuộc yêu”. Tuy nhiên các chuyên gia tình dục luôn khuyến khích các cặp đôi tìm kiếm khoái cảm mới lạ cho đời sống tình dục của mình, đặc biệt là sau nhiều năm kết hôn. Và không có nơi nào khác của ngôi nhà sẽ mang lại sự hưng phấn, phiêu lưu và nồng nhiệt như phòng tắm.

Nhiệt giúp thư giãn cơ và khớp, giảm căng thẳng. Ngoài ra chúng còn làm tăng tốc độ lưu thông máu, khiến da trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Vì vậy quan hệ tình dục khi tắm với nước ấm có thể làm tăng sự kích thích và giúp cơ thể trở nên linh hoạt hơn, từ đó cả hai sẽ dễ dàng áp dụng các tư thế táo bạo mà không lo sợ các cơn đau xương khớp.

Đừng bỏ quên chất bôi trơn

Một trong những nhược điểm của việc quan hệ tình dục trong nước cho dù đó là vòi hoa sen, hồ bơi hay bồn tắm nước nóng là nước có thể rửa trôi chất bôi trơn tự nhiên của phụ nữ. Âm đạo càng khô, bạn sẽ càng cảm nhận được ít khoái cảm hơn, thậm chí đau khi quan hệ.

Để tránh điều này, tốt hơn hết nên để sẵn chất bôi trơn trong phòng tắm. Nên hạn chế chọn chất bôi trơn gốc silicone, dầu vì chúng thường khó hòa tan, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo và dễ gây trơn trượt trong phòng tắm. Tuy nhiên, chất bôi trơn gốc nước lại dễ dàng bị rửa trôi đi, do vậy bạn nên để sẵn nó bên cạnh và sử dụng thêm khi cần.

Ảnh minh họa: Internet

Địa điểm “yêu” tuyệt vời cho “ngày đèn đỏ”

Mặc dù quan hệ tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí cơn cực khoái còn giúp chị em giảm đau bụng, chuột rút. Tuy nhiên rất nhiều phụ nữ lại không muốn “yêu” trong “ngày đèn đỏ” vì không thoải mái khi tấm ga trải giường bị nhuộm màu.

Vậy nên sex trong phòng tắm sẽ là phương án tuyệt vời nhất giúp chị em giải quyết tất cả những lo ngại trên. Hơn nữa, các máu và dịch ra trong chu kỳ sẽ làm tăng thêm độ ẩm cho âm đạo.

Tìm vị trí thoải mái nhất cho cả hai

Giống như quan hệ tình dục trên ghế sofa, quan hệ tình dục khi tắm có thể khiến bạn và đối tác bị bó hẹp trong một khu vực nhỏ, chật chội. Do vậy việc tìm một vị trí phù hợp với cả hai sẽ là một thách thức. Các chuyên gia tình dục khuyến khích các cặp đôi nên “yêu” các động tác có sự ổn định, thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho các cặp đôi là “yêu” trong tư thế đứng, nam giới xâm nhập từ phía sau, trong khi nữ giới hai tay ấn vào tường để giữ thăng bằng. Một cách khác là cả hai đứng đối mặt với nhau và bạn nhấc chân lên để vòng qua eo đối phương. Hoặc khi bạn cảm thấy không thoải mái, cả hai có thể bỏ qua việc quan hệ có xâm nhập và chuyển sang quan hệ bằng miệng. Hy vọng với những chia sẻ ở trên có thể giúp chuyện ấy trong phòng tắm diễn ra thú vị và đầy khoái cảm hơn bao giờ hết.

Nguồn: https://www.health.com/sex/shower-sex-tips