Những thời điểm tốt nhất chị em phụ nữ đừng nên 'quan hệ' vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe, rối loạn nội tiết và làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa

Tâm sự Eva 28/04/2023 09:36

Chuyện 'giường chiếu' là yếu tố để giữ lửa cho cuộc hôn nhân, tuy nhiên cũng có những thời điểm mà chị em nên cân nhắc chuyện 'quan hệ' vì có thể gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của bản thân và cả bạn tình.

Khi cơ thể đang mệt mỏi

Nữ giới không chỉ cần chú tâm đến công việc mà họ còn phải nỗ lực hết mình cho gia đình và cuộc sống. Cũng từ đây, áp lực từ nhiều phía sẽ dồn nén lên nữ giới khiến họ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Những lúc suy kiệt về thể chất như vậy, phái nữ càng không nên chiều theo đối tác mà chọn quan hệ trong thời điểm này. Bởi đây là lúc cơ thể rất mệt mỏi, việc quan hệ có thể gây rối loạn nội tiết và làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Những thời điểm tốt nhất chị em phụ nữ đừng nên 'quan hệ' vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe, rối loạn nội tiết và làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn mắc bệnh viêm nhiễm

Một trong những trường hợp phụ nữ tuyệt đối không nên quan hệ tình dục đó chính là viêm nhiễm âm đạo. Bởi việc quan hệ trong giai đoạn này không chỉ khiến bệnh nặng hơn mà còn gây viêm nhiễm ngược dòng do động tác đưa đẩy sẽ khiến vi khuẩn di chuyển nhanh và sâu hơn. Đặc biệt, còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho “bạn tình”.

Sau khi sinh, vừa sảy thai

Sau khi sinh con, sảy thai hoặc phá thai, cơ thể người phụ nữ có rất nhiều biến đổi, đặc biệt là môi trường âm đạo thay đổi, cổ tử cung mở rộng, chức năng của cơ quan sinh sản – sinh dục chưa hoạt động bình thường trở lại….Cho nên, phụ nữ cần tránh quan hệ tình dục trong những trường hợp này từ 6 – 8 tuần để âm đạo – cổ tử cung – tử cung và buồng trứng, cũng như sức khỏe có thời gian bình phục hoàn toàn. Nếu sinh mổ thì sẽ cần thời gian lâu hơn.

Những thời điểm tốt nhất chị em phụ nữ đừng nên 'quan hệ' vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe, rối loạn nội tiết và làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn vừa uống say

Nhiều cặp vợ chồng thỉnh thoảng cũng tự nhậu với nhau ở nhà, nhưng sau khi nhậu say thì không nên quan hệ ngay. Bởi men say ngấm vào người có thể khiến cả hai rơi vào trạng thái hưng phấn, không kiểm soát được bản thân. Điều này có thể làm phái mạnh dễ gây tổn hại tới phái nữ. Ngoài ra, khi uống say thì quá trình tuần hoàn máu cũng diễn ra nhanh hơn, từ đó dễ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và làm tốc độ lão hóa ở nữ giới tăng cao.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the thời điểm không nên quan hệ

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