Tổng hợp những tư thế 'quan hệ' khiến cánh mày râu NGẤT NGÂY, say đắm 'đê mê' đến chốn 'hoan lạc'

Tâm sự Eva 28/04/2023 05:05

Bật mí cho chị em những tư thế mà hầu hết các chàng trai nào cũng thích. Để khiến chồng đạt 'khoái cảm sung sướng', chị em nhớ áp dụng và 'chiều' chồng trong những 'cuộc vui' nhé.

Dưới đây là tổng hợp các tư thế mà các anh chồng đều thích, vợ muốn được có cái nhìn khác từ chồng hãy học hỏi ngay từ hôm nay nhé.

Tư thế con ếch

Tư thế này thích hợp cho những cặp đôi đi làm về mệt mỏi nhưng vẫn muốn có sự thân mật. Hai chân của người vợ uốn cong như một con ếch và người chồng sẽ chuyển động chậm nhưng sâu để tiến vào bên trong của vợ.

Tổng hợp những tư thế 'quan hệ' khiến cánh mày râu NGẤT NGÂY, say đắm 'đê mê' đến chốn 'hoan lạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư Thế Doggy

Hay còn được gọi là “la hán đẩy xe bò”. Đây là tư thế quan hệ không thể không kể đến. Tư thế doggy đâm trực diện khiến kích thích điểm G ở nữ giới và khiến cho dương vật có thể vào trong âm hộ sâu và thẳng nhất. Người nam sẽ có được cảm giác điều khiển người nữ, kích thích sự hung hăng và giúp chàng có thể “hóa thú” trên giường.

Tư thế truyền thống

Đây là tư thế quan hệ đàn ông thích nhất và dễ dàng nhất. Đây thường là tư thế dành cho những cặp đôi chưa có nhiều kinh nghiệm quan hệ. Mặc dù đơn giản nhưng nó vẫn có thể đảm bảo được đầy đủ cảm giác sung sướng khi quan hệ của cả hai. Và đàn ông rất thoải mái khi quan hệ bằng tư thế này vì nó không đòi hỏi nhiều các động tác phức tạp.

Tư thế vỏ sò

Tư thế vỏ sò là một tư thế giúp cho người nữ sung sướng nhất và người nam cũng tăng thêm khoái cảm vì những biểu hiện sung sướng của phái nữ. Tư thế này tác động rất mạnh đến cô bé nhờ người nam dồn lực từ phía trên đâm xuống trực tiếp vào điểm G giúp cho người nữ cảm nhận cực khoái cực độ.

Tổng hợp những tư thế 'quan hệ' khiến cánh mày râu NGẤT NGÂY, say đắm 'đê mê' đến chốn 'hoan lạc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cưỡi ngựa

Tư thế này thú vị ở chỗ đó là sự tráo đổi vị trí chủ động cho nhau khiến mang lại cảm giác độc đáo và tận hưởng ở nam giới. Đó là lý do đây được xem như là tư thế quan hệ đàn ông thích nhất. Ở tư thế này, người nữ sẽ chủ động khi ngồi lên trên người nam giới và làm chủ cuộc chơi.

Tư thế đan dọc

Tư thế đan dọc khiến cho nam giới cảm nhận được sự thú vị nhờ việc đưa dương vật vào âm hộ nằm ở phương ngang chứ không phải như phương dọc bình thường. Ở tư thế này sẽ gây nên cho đàn ông khoái cảm tuyệt vời khó có thể nào quên.

Nếu muốn chồng cả đời chỉ muốn gần gũi với vợ, các bạn nữ đừng quên thể hiện bản lĩnh giường chiếu của mình khi lên giường bằng những tư thế này nhé.

Bật mí tư thế mà chị em phụ nữ cực thích khi 'quan hệ', các anh chồng nên tham khảo và ghi nhớ để giúp vợ 'đạt cực khoái'

Bật mí tư thế mà chị em phụ nữ cực thích khi 'quan hệ', các anh chồng nên tham khảo và ghi nhớ để giúp vợ 'đạt cực khoái'

Để giúp vợ 'lên đỉnh' không ngừng trong mỗi lần 'lên giường', cánh mày râu nên nắm rõ người thương của mình yêu thích những tư thế nào nhé.

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