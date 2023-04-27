Những sở thích 'kỳ quái' lại còn 'ích kỷ' vô cùng của cánh mày râu khiến chị em phụ nữ phải 'chịu trận', 'cô bé' kêu cứu trong 'vô vọng', thậm chí có thế VÔ SINH

Rách âm đạo, trầy xước âm hộ... thường do tư thế quan hệ không đúng cách hoặc việc giao hợp quá thô bạo. Khi "cô bé" bị tổn thương, vi trùng xâm nhập dễ gây nhiễm trùng và gây nên các bệnh phụ khoa.

Quan hệ tình dục thô bạo được gọi tắt là bạo dâm. Tình trạng này thường xuất phát từ một phía, nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Những người đàn ông thích bạo dâm sẽ càng cảm thấy thoả mãn khi thấy đối tác đau đớn, nhăn nhó. Bác sĩ cảnh báo, thói bạo dâm có thể khiến cả hai rơi vào tình trạng kiệt quệ sức lực, phụ nữ dễ mắc các bệnh viêm nhiễm vùng kín và đặc biệt là đánh mất chức năng sinh sản.

Nhiều ông chồng lười biếng chuyện vệ sinh và không thay quần lót mỗi ngày, tuy nhiên thói quen này sẽ ảnh hưởng rất lớn với nữ giới nếu quan hệ tình dục. Nghiên cứ‌u thực hiện bởi các nhà vi sin‌h vật học người Anh chỉ ra rằng, trong một chiếc quần lót trung bình chứa 0,1 gram phân, bao gồm hàng chục ngàn hoặc thậm chí hàng triệu trứng, vi khuẩn, virus, và phổ biến nhất là E. coli, Salmonella… Trong quá trình cả hai "gần gũi", âm đạo nữ giới dễ dàng "tiếp nhận" vi khuẩn, tạo ra các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thậm chí gây viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung và thậm chí là bệnh viêm vùng chậu, làm tổn thương đến sức khỏe của tử cung.

3. Chồng không thích dùng biện pháp an toàn khi "yêu"

Phụ nữ có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh phụ khoa rất cao nếu quan hệ không an toàn trong khi bạn tình lại bị mắc các bệnh viêm nhiễm nam khoa. Những loại vi khuẩn, virus lây truyền qua đường tình dục không an toàn gồm có Chlamydia, lậu, giang mai, trichomonas (trùng roi), virus herpes sinh dục, nấm,... Những tác nhân này có thể xâm nhập vào biểu mô âm đạo làm mất cân bằng hệ vi sinh, suy giảm chức năng đề kháng của âm đạo.

Khi chồng không thích sử dụng cac biện pháp an toàn, nhiều chị em buộc phải sử dụng thuốc tránh thai hoặc cấy que. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học từ Đại học Copenhagen (Đan Mạch), những cách tránh thai này có thể làm tăng 38% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.



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4. Chồng thích yêu trong thời kỳ kinh nguyệt

Có nhiều người đàn ông chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân, đòi hỏi "chuyện yêu" trong thời kỳ kinh nguyệt mà quên mất rằng việc giao hợp trong thời điểm nhạy cảm này có thể khiến phụ nữ dễ dàng bị viêm nhiễm đường sinh dục hơn rất nhiều.

Phụ nữ cần tránh quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt bởi trong thời điểm này, khả năng miễn dịch của phụ nữ giảm rõ rệt, cổ tử cung cũng hé mở khiến vi khuẩn dễ đi thẳng từ ngoài vào trong buồng tử cung, tình trạng nghiêm trọng có thể gây vô sinh.

Chị em phụ nữ tuyệt đối không nên chiều chồng theo cách này, cần phải giải thích cho chồng hiểu về mức độ nguy hiểm của việc quan hệ trong ngày đèn đỏ để cùng nhau phòng ngừa