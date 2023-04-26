Có 3 thời điểm tuyệt vời để làm 'chuyện ấy' mà nhiều cặp đôi vẫn bỏ lỡ

Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ có ban đêm mới về thời điểm thích hợp để làm 'chuyện ấy' mà không hề biết rằng có những khoảng thời gian vàng khiến 'cuộc vui' trở nên chất lượng hơn.

1. 6-8 giờ sáng mang lại lợi ích cho công việc

6 đến 8 giờ sáng là thời gian quan hệ lý tưởng. Theo lý giải của nhiều chuyên gia, thời điểm này được cho là tuyệt nhất bởi sau một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn, lúc này cả hai vợ chồng đều có đầy đủ cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Vào lúc này nồng độ hormone tuyến thượng thận trong cơ thể con người đạt đến đỉnh điểm, ham muốn mạnh mẽ khiến cặp đôi sẽ có cuộc yêu trọn vẹn hơn.

Chưa kể "yêu" vào lúc sáng sớm cũng mang lại tâm trạng tốt và có lợi cho sự tập trung công việc vào buổi sáng.



Ảnh minh họa: Internet

2. 10 giờ tối - Ngủ ngon hơn

10 giờ tối là khoảng thời gian phụ nữ có tế bào não hoạt động rất mạnh. Lúc này họ tưởng tượng rất nhiều, và điều thú vị là nội dung mà họ tưởng tượng chủ yếu liên quan đến quan hệ tình dục.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc ân ái trước khi ngủ sẽ khiến cho giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, để sáng hôm sau tỉnh dậy với tinh thần tỉnh táo.

3. 3 giờ chiều - Khoảng thời gian vàng nhiều cặp đôi vẫn bỏ lỡ

Bạn không nhầm đâu, đây là khung giờ vàng mà nhiều người không ngờ tới. Buổi chiều là thời điểm thích hợp nhất để quan hệ tình dục. Thậm chí nhiều chuyên gia còn khẳng định không lúc nào tuyệt vời hơn 3h chiều.

Cả hai phái đều có ham muốn mạnh nhất vì lúc này nồng độ hormone và cortisol của phụ nữ đạt cao nhất, cơ thể sẽ nhạy cảm hơn, đồng thời nam giới cũng tiết ra lượng estrogen cao hơn, điều này vô cùng lý tưởng để diễn ra một cuộc ân ái nồng nhiệt.



Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-3-thoi-iem-tuyet-voi-e-lam-chuyen-ay-ma-nhieu-cap-oi-van-bo-lo-575800.html