Tác giả của bài viết là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi), cô kể rằng mình đã đọc nhiều câu chuyện tâm sự 'trời ơi đất hỡi' của người khác nhưng không ngờ hôm nay việc đó lại xảy ra với chính cô.

Mới đây, trên các trang cộng đồng trực tuyến của Hàn Quốc đã xuất hiện một câu chuyện có tiêu đề 'Bạn trai tôi xúc phạm mặt mẹ ruột tôi một cách thậm tệ’

Nhưng lúc cô bước đến gần bạn trai thì mới thấy bạn trai mình đang nghe điện thoại. Và rồi cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện.

Cụ thể, cô Yoon và bạn trai đã hẹn nhau đi hẹn hò ở một quán cà phê. Khi cô Yoon đến thì chưa thấy bạn trai mình đâu nên cô chưa vội vào quán. Cô Yoon đi dạo xung quanh một lát thì thấy bạn trai của mình đang trong con hẻm gần điểm hẹn. Cô định nhè nhẹ đi vô rồi tạo cho bạn trai mình một bất ngờ.

Lúc đầu, cô Yoon chỉ im lặng lắng nghe và cô tự hỏi nội dung cuộc trò chuyện là về điều gì. Nhưng không để cô chờ lâu, nội dung cuộc nói chuyện tiếp theo đó khiến cô tức đến run người.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trai cô nói tiếp: "Cũng may đó không phải di truyền. Yoon bạn gái tôi có làn da rất đẹp."

Cô Yoon vỡ lẽ ra nội dung cuộc nói chuyện là đang xúc phạm gương mặt của mẹ cô. Mẹ của Yoon sống ở nông thôn, nên từ nhỏ bà đã mắc bệnh ngoài da và trên người có nhiều vết sẹo. Cô Yoon đã thử đưa mẹ đi điều trị bằng laser, nhưng không có kết quả gì.

Sau khi những lời nói xúc phạm của bạn trai, cô Yoon lập tức nổi giận lao vào đẩy mạnh bạn trai ra và buông lời chửi rủa: "Này, anh đang xúc phạm ai đấy? Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi. Sau này, còn dám bén mảng đến gần tôi và nhà tôi nữa thì tôi sẽ đánh anh đấy”

Ảnh minh họa: Internet

Cô Yoon nói: "Tôi đã chia tay qua tin nhắn. Tôi rất tiếc và tức giận vì đã lãng phí 4 năm thời gian của mình cho một người như vậy".

Đồng thời, cô lo lắng thú nhận rằng không biết nên nói với bố mẹ như thế nào về nguyên nhân chia tay.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã vô cùng phẫn nộ:

"Vô tình nên bạn mới nghe được vài ba câu vậy thôi. Không thể tưởng tượng lúc bạn chưa phát hiện được, thì anh ta và bạn anh ta chắc là xúc phạm mẹ bạn thường xuyên luôn"

"Tuyệt đối đừng tha thứ cho loại người này. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

"Không thể hiểu được tại sao lại chửi cha mắng mẹ của người ta"