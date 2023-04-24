Theo nội dung bài viết, cô Trần (tên nhân vật đã được thay đổi) là một nữ sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tại đây, cô đã gặp gỡ và trở thành bạn thân nhất của mình là cô Vương (tên nhân vật đã được thay đổi). Hai người đã sống cùng nhau trong 1 ký túc xá từ năm nhất.

Khi cô Trần nói sẽ đi lấy cốc nước cho cả hai thì cô Vương đã giành đi lấy trước và lấy cả khăn. Cô Vương biết chính xác phòng tắm ở đâu, cốc nước để ở đâu và ngăn đựng giấy vệ sinh đựng ở đâu.

Sau hai năm chơi thân, cô Trần lần đầu ngỏ lời mời cô Vương đến nhà mình chơi. Cô Vương lập tức đồng ý và sự việc cũng bắt đầu từ đây. Khi lần đầu đến nhà cô Trần, cô Vương khi chỉ mới bước vào nhà đã có những biểu hiện rất lạ.

Thấy cô Vương biết quá rõ và quá thoải khi chỉ mới lần đầu đến nhà mình, cô Trần bắt đầu sinh nghi. Cô Trần đã âm thầm đi điều tra và theo dõi cô Vương. Và khi sự thật được phơi bày, cô Trần sốc nặng đến nỗi suy sụp tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tin tức khiến cô Trần bị đả kích nặng nề là người bạn thân nhất của cô là người tình của bố ruột cô.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi biết được toàn bộ sự thật, cô Trần lập tức nhớ lại quá trình lần đầu tiên gặp cô Vương trong ký túc xá. Cô Trần nhớ rằng lúc đó cô đã giới thiệu mình là một đứa con gái xuất thân từ một gia đình giàu có sở hữu một nhà máy lớn ở quê hương cho cô Vương nghe.

Cô Trần nghĩ có lẽ vì mình kể ra như vậy mà cô Vương đã nảy lòng tham. Và sau đó cô Vương đã lên kế hoạch tiếp cận bố của cô mỗi khi bố đến đón cô Trần tan học.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi biết mọi chuyện, cô Trần cảm tưởng mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt cô. Cô Trần đã xốc lại tinh thần, không để bản thân suy sụp lâu vì có thể sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô quyết định đi gặp luật sư để xin tư vấn về trường hợp này.

Cô Trần càng tuyệt vọng hơn khi nghe lời cảnh báo của luật sư: “Nếu bạn thân cô tức là cô Vương có kết hôn với bố của cô, thì cô ta sẽ có quyền thừa kế tài sản. Và trong trường hợp không may là bố cô đột ngột qua đời, với tư cách là một người thì cô Vương có quyền xử lý đống tài sản ”

Ảnh minh họa: Internet

Luật sư khuyên cô Trần: “Để ngăn chặn điều này xảy ra, cô nên nói cho bố mình hãy soạn một bản thỏa thuận chỉ định cô làm người quản lý tài sản.”

Cư dân mạng từ khắp mọi nơi đang gửi những lời an ủi đến câu chuyện đau buồn của cô Trần. Không còn gì đau khổ hơn khi bị hai người quan trọng nhất phản bội.