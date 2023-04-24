Bạn trai muốn có con, nên ‘thân mật’ thả cửa, ngày tôi báo được ‘2 vạch’, anh tađẩy tôi ngã rồi lạnh lùng nói 1 câu khiến tôi ‘sống không bằng chết’

Tâm sự Eva 24/04/2023 07:12

Bạn trai cứ liên tục nói muốn có con, chiều người yêu nên tôi đồng ý. Nhưng khi tôi có con rồi thì anh lại…

Dạo gần đây, hãng tin truyền thông 'THE Sun' của Anh đã đưa tin về câu chuyện của người phụ nữ tên Clora (tên nhân vật đã được thay đổi) đang lo lắng về việc bạn trai của mình muốn ‘tống khứ’ cái thai của cô đi.

Theo như lời kể, Clora một người phụ nữ 26 tuổi đang sinh sống tại Anh. Cô đang hẹn hò với người bạn trai tên John 28 tuổi và có công việc ổn định. Bình thường, khi cả hai ‘thân mật’ với nhau thì cô Clora luôn cẩn thận uống thuốc tránh thai. Nhưng vào 6 tháng trước, anh John đột nhiên nói muốn có con với cô. Nên từ đó khi quan hệ cả hai đều không dùng biện pháp an toàn.

Bạn trai muốn có con, nên ‘thân mật’ thả cửa, ngày tôi báo được ‘2 vạch’, anh tađẩy tôi ngã rồi lạnh lùng nói 1 câu khiến tôi ‘sống không bằng chết’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi xác định muốn có con, cả hai quan hệ thả cửa mà không dùng biến pháp phòng tránh nào cả. Cho đến gần đây, Clora cuối cùng cũng có thai. Cô Clora đã rất vui mừng chạy đi báo tin cho bạn trai mình biết, nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô, thái độ của anh John đột nhiên thay đổi 180 độ.

Bạn trai muốn có con, nên ‘thân mật’ thả cửa, ngày tôi báo được ‘2 vạch’, anh tađẩy tôi ngã rồi lạnh lùng nói 1 câu khiến tôi ‘sống không bằng chết’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh John chỉ lạnh lùng hất cô ra và nói: “Anh không thể nuôi đứa trẻ này được, Em phá thai đi”.

Câu nói đó như cứa vào tim cô Clora, cô cảm thấy rất hoang mang và tức giận trước sự thay đổi bất thường của bạn trai. Mặc dù, từ đầu cả hai đã thỏa thuận ngừng sử dụng biện pháp tránh thai để có con. Từ công ăn việc làm, điều kiện kinh tế cả hai đều đã có đủ khả năng để lập gia đình. Nhưng khi cô Clora thật sự có thai thì bạn trai cô lập tức chối bỏ nó.

Bạn trai muốn có con, nên ‘thân mật’ thả cửa, ngày tôi báo được ‘2 vạch’, anh tađẩy tôi ngã rồi lạnh lùng nói 1 câu khiến tôi ‘sống không bằng chết’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô Clora tâm sự câu chuyện của mình và hỏi ý kiến của mọi người về việc muốn bảo vệ cái thai thì nên làm gì.

Sau khi bài viết được đăng lên, cư dân mạng đồng loạt chỉ trích anh John và một người đàn ông "vô trách nhiệm". Họ nói rằng:

"Cuối cùng thì người phụ nữ vẫn phải một mình gánh vác mọi chuyện"

"Bạn trai của bạn phản ứng kì lạ như vậy có thể vì anh ta nhất thời cảm thấy sợ hãi về sự xuất hiện đột ngột của cái thai đấy, vì vậy bạn là hãy cho anh ấy thêm thời gian"

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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