Nhân vật chính của câu chuyện là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi), anh đang có một mối tình cực kỳ hạnh phúc với bạn gái mình. Anh Park luôn xem bạn gái của mình là cô gái ngây thơ trong sáng nhất trên đời này. Nhưng bước ngoặc xảy ra và thay đổi toàn bộ suy nghĩ của anh Park.

Trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết khiến dư luận xôn xao bàn tán. Câu chuyện về một người đàn ông đã bị sốc nặng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của bạn gái mình.

Khi bạn gái đi về và trả xe, anh Park phát hiện ra vài vết trầy xước mà trước đây không hề có. Nhưng vì không muốn tranh cãi hay có xích mích với bạn gái chỉ vì vài vết xước như vậy, anh Park đã không đi hỏi bạn gái mà mở hộp đen xem lại camera hành trình.

Cách đây vài ngày, anh Park đã cho bạn gái của mình mượn ô tô để đi tham dự đám tang người quen cùng với bạn cô.

Sau khi kiểm tra hộp đen, anh Park sốc nặng không nói được lời nào. Trong hộp đen ghi lại nguyên vẹn cuộc nói chuyện giữa bạn gái và người bạn của cô. Anh Park vô cùng hoảng loạng cho rằng mình nghe nhầm gì đấy, vì những lời nói được ghi lại trong hộp đen của bạn gái hoàn toàn khác với người bạn gái mà anh Park luôn yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc trò chuyện được hộp đen ghi lại cụ thể là bạn gái và bạn của cô đã nói xấu về bạn trai cũ và cả anh Park bằng những câu lăng mạ ghê tởm, những từ chửi thề nặng nề. Thậm chí bạn gái anh Park còn hí hửng thú nhận rằng cô đã quan hệ với một người đàn ông khác:

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó anh Park càng bàng hoàng khi phát ra người đàn ông đã ngủ với bạn gái anh trong cuộc trò chuyện trên là người đồng nghiệp mà bạn gái anh giới thiệu cho anh làm quen.

Anh Park than thở: “Vì còn quá yêu cô ấy, nên tôi vốn định giả vờ không biết và cho qua chuyện. Nhưng lúc nãy khi nghe được giọng nói của cô ấy qua điện thoại, cơn giận của tôi đột nhiên bùng lên làm tôi dập máy cắt ngang lời đang định nói của bạn gái. Chắc là sau này tôi khó có thể kiểm soát được biểu cảm của mình, không biết sau này phải làm thế nào đây”.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của anh Park đã khuyên anh rằng hãy chia tay ngay lập tức là chạy ngay đi, họ nói:

"Bây giờ biết cũng chưa quá muộn đâu, chia tay cô ta đi cho rồi"

"Làm sao bạn có thể tin tưởng và hẹn hò với một người như thế này sau khi đã trải qua những chuyện như vậy được nhỉ?”