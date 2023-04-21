Đang yêu xa, vì nhớ nhung nên tôi gọi video call cho bạn gái, vừa mở lên, tôi hét lên kinh hãi nhanh chóng bấm tắt khi thấy cảnh tượng cô ấy đang làm

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Tom (tên nhân vật đã được thay đổi). Anh và bạn gái mình đã yêu xa được 5 tháng. Lý giải cho việt này là do bố của cô Jess tức là bạn gái của anh Tom, việc làm ăn của ông đột nhiên trở nên sa sút và gia đình cô Jess phải quay trở về quê hương Mexico.

Gần đây, tờ nhật báo The Sun của Anh đã đưa tin về câu chuyện một người đàn ông bắt quả tang bạn gái của mình đang 'quan hệ; với bạn trai cũ của cô ấy, thông qua một cuộc gọi video call.

Anh Tom luôn luôn cầu mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng lắng dịu xuống để bạn gái quay trở lại với mình.

Không những không cứu vãn được tình hình của gia đình, mà bố cô Jess cũng qua đời. Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra nên cô Jess vẫn không thể quay lại Anh để sống cùng bạn trai. Vì thế, hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải yêu xa. Hai người vẫn mặn nồng với nhau mỗi ngày bằng những dòng tin nhắn hay những cuộc video call kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, bắt đầu vào một khoảng thời gian, liên lạc giữa anh Tom và cô Jess bắt đầu thưa dần. Những cuộc gọi video mà thông thường cả hai ngày nào cũng gọi, bắt đầu thường xuyên bị cô Jess từ chối với lý do đang đi chơi cùng với bạn bè.

Anh Tom như ngồi trên đống lửa, anh lo lắng yêu xa có khiến trái tim bạn gái quên anh không, anh Tom thậm chí còn muốn chạy đến Mexico để gặp bạn gái của anh ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, anh Tom quá nhớ bạn gái của mình nên đã gọi điện video cho cô. Vì lý do nào đó, bạn gái đã bấm nhận cuộc gọi video của anh Tom ngay lập tức. Anh Tom đã rất phấn khích khi nghĩ rằng mình có thể thấy bạn gái sau một thời gian dài. Nhưng đời không như là mơ, anh Tôm sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình.

Cô bạn gái mà ngày nào anh Tom cũng luôn nhung nhớ, đang ở trên giường quan hệ với bạn trai cũ. Có vẻ cô Jess đã trượt tay bấm nút nhận cuộc gọi của anh Tom trong lúc đang thân mật với người mới.

Ảnh minh họa: Internet

Quá sốc, anh Tom lập tức cúp điện thoại. Nhưng bởi vì còn quá yêu, anh Tom đã bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra với bạn gái của mình.

Nói là vậy, nhưng lòng tin của anh Tom đã sụp đổ tan nát. Anh lo lắng và nói rằng “Tôi vẫn còn rất đau khổ khi phải tận mắt chứng kiến cảnh đấy”

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi câu chuyện của anh Tom được đăng tải, nó đã thu hút rất nhiều bán tán của cư dân mạng trong và ngoài nước.

Hầu hết cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đều chỉ trích cô Jess và khuyên anh Tom hãy chia tay đi.