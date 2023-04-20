Cụ thể, nhân vật chính của câu chuyện là cô Taylor (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là một y tá tròn 25 tuổi. Cuộc sống của cô bây giờ đã hoàn toàn bị huỷ hoại bởi chính 2 người mà cô tin tưởng và dựa dẫm nhất trên đời. Cô Taylor vẫn đang phải gánh chịu những tổn thương bởi vì sự phản bội hai người họ.

Câu chuyện này đã được tờ nhật báo The Sun của Anh đăng tải, khiến nhiều độc giả vừa xót xa cho số phận người phụ nữ vừa phẫn nộ với việc làm tày đình của bạn trai.

Cảnh tượng hình thành nên sự ác mộng của cô Taylor là cảnh thân mật của bạn trai cô và em gái cô. Khi bị cô Taylor bắt gặp, cả bạn trai và em gái đều lên tiếng bào chữa cho bản thân, họ nói rằng đó chỉ là sai lầm trong lúc say rượu và xin được cô Taylor tha thứ.

Tuy nhiên, lúc đó cô Taylor đang chết lặng trước việc bị chính 2 người mà cô tin tưởng nhất lúc bấy giờ phản bội nên không thể nghe được gì cũng như không thể nói được gì. Từ sau khi thấy cảnh tượng đó, cả một thời gian dài cô Taylor không thể ngủ hay ăn uống bình thường. Quá suy sụp nên cuối cùng cô đã chia tay bạn trai.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Taylor đã phải sống một cuộc sống đau khổ trong một thời gian dài. Mọi việc cũng đã lắng xuống, cô Taylor bắt đầu ổn định trở lại. Cô có một công việc tốt và một người bạn trai mới biết quan tâm, chăm sóc và chỉ lo cho cô.

Giờ đây, cô Taylor tưởng chừng như mình đã vượt qua mọi vết thương lòng và đang sống một cuộc đời viên mãn nhưng thật ra cô vẫn không thể thoát khỏi những tổn thương của ngày nào. Cô kể rằng hàng đêm những cơn ác mộng vẫn tra tấn cô, phải chứng kiến lặp đi lặp lại cảnh tượng em gái và bạn trai cũ thân mật với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày nằm mơ thấy cơn ác mộng này ngày càng tăng khiến cô Taylor lại bắt đầu lo lắng. Cô sợ rằng bạn trai hiện tại của mình rồi cũng sẽ phản bội mình giống như bạn trai cũ.

Có lẽ vì sự lo lắng đó mà cô Taylor bắt đầu tránh né người bạn trai luôn cố đến gần cô, và rồi tình cảm giữa hai người đã xuất hiện một bức tường.

Cô Taylor buồn bã cho biết hiện tại cô rất muốn thoát khỏi vết thương lòng khi đó. Tâm sự của cô khiến nhiều người xót xa.

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích bạn trai cũ và em gái của Taylor:

"Tại sao cô Taylor là nạn nhân, lại phải đau khổ hơn những người đã đi ngoại tình cơ chứ?"

Mặt khác, các chuyên gia khi nghe câu chuyện đã tích cực khuyên cô Taylor nên được tư vấn và điều trị chuyên sâu. Dường như vết thương ngày đó vẫn còn hằn sâu trong lòng cô.