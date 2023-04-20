Đang ‘mặn nồng’ trên giường, bạn trai vội đẩy tôi ra để nghe điện thoại, chạy theo nghe lén, tôi xém ngất khi nghe thấy câu chuyện của bạn trai

Tâm sự Eva 20/04/2023 18:32

Tôi sốc nặng khi phát hiện ra bạn trai đang qua lại với một người con trai khác sau lưng tôi.

Mới đây, trên khắp các trang xã hội Hàn Quốc đã xuất hiện bài viết về câu chuyện của một người phụ nữ phát hiện bạn trai mình đang ngoại tình với bạn học cũ, đáng nói ở đây là ngôi trường mà bạn trai tôi từng theo học là trường trung học dành cho nam sinh.

Đang ‘mặn nồng’ trên giường, bạn trai vội đẩy tôi ra để nghe điện thoại, chạy theo nghe lén, tôi xém ngất khi nghe thấy câu chuyện của bạn trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), cô có một người bạn trai đã gắn bó với cô hơn bốn năm trời.

Mỗi ngày đối với cô Kim đều là một ngày hạnh phúc, cuộc sống suôn sẻ, còn có một người bạn trai chu đáo, hiểu mọi thứ về cô. Cuộc sống hạnh phúc của cô Kim cứ tiếp diễn cho đến một ngày, biến cố đột nhiên ập đến. Vào ngày hôm đó, cô Kim đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Khi cô bắt máy thì đối phương là đàn ông, anh tự giới thiệu mình họ Choi (tên nhân vật đã được thay đổi) và là bạn cùng lớp với bạn trai cô Kim.

Anh Choi nói với cô rằng mình đang nắm giữ một bí mật ‘động trời’ của bạn trai cô và đã xin hẹn gặp mặt cô Kim. Mặc dù rất bất an nhưng cô Kim vẫn đồng ý đến gặp mà không nói gì cho bạn trai. Ngày hẹn đã tới, cô Kim đi đến điểm hẹn và xém ngất khi nghe thấy những lời gây sốc.

Đang ‘mặn nồng’ trên giường, bạn trai vội đẩy tôi ra để nghe điện thoại, chạy theo nghe lén, tôi xém ngất khi nghe thấy câu chuyện của bạn trai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh Choi kể rằng mình và bạn trai cô Kim thời đi học đã đụng chạm thân mật với nhau như những cặp yêu nhau rồi. Và gần đây họ đã tiếp tục bí mật qua lại với nhau. Tại sao lại nói là gần đây mới qua lại, là bởi vì trước đó hai người đã mất liên lạc do chuyển công tác. Anh Choi cho rằng mình và bạn trai cô Kim là định mệnh của nhau, vì mặc dù đã mất liên lạc nhưng ông trời vẫn sắp xếp cho cả hai người gặp lại vào năm ngoái. Anh Choi và bạn trai cô Kim đã ngồi chung và nói chuyện, sau đó cả hai đã hôn nhau khi nhắc về quá khứ.

Khi anh Choi và bạn trai cô Kim người hôn nhau, họ đã hứa: "Đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta nhé". Nhưng bắt đầu từ nụ hôn đó, tình cảm của anh Choi dành cho bạn trai cô Kim bắt đầu lớn dần.

Vì vậy, anh Choi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với bạn trai cô Kim. Và trong một lần cả hai đi nhậu với nhau, anh Choi đã mượn rượu tỏ tình với bạn trai cô Kim. Nhưng bạn trai cô Kim đã từ chối lời tỏ tình. Tuy nhiên, sau khi từ chối lời tỏ tình, hai người họ lại tiếp tục hôn nhau với lý do 'Giải toả tâm trạng cho nhau'.

Đang ‘mặn nồng’ trên giường, bạn trai vội đẩy tôi ra để nghe điện thoại, chạy theo nghe lén, tôi xém ngất khi nghe thấy câu chuyện của bạn trai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đã bị từ chối nhưng anh Choi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tán tỉnh bạn trai cô Kim. Anh Choi càng ngày càng lấn tới khi bắt đầu rủ bạn trai cô Kim vào nhà nghỉ, vào nhà tắm công cộng. Nhưng bạn trai cô Kim đã bắt đầu giữ khoảng cách, hai người trở nên gay gắt với nhau thậm chí là cãi nhau rất to. Cuối cùng họ tách nhau ra mà không có tiến triển gì nữa cả.

Anh Choi hối hận nói với cô Kim: "Sau đó anh đã liên lạc lại với bạn trai em thêm vài lần nữa nhưng bạn trai em chỉ gạt đi và không nghe máy. Anh thật lòng xin lỗi em.”

Sau khi nghe anh Choi kể hết câu chuyện, cô Kim lặng người hồi lâu. Sau đó, cô lập tức về nhà chất vấn bạn trai và câu trả lời cô nhận được là: “Anh không có tình cảm gì với nó cả, anh chỉ coi nó như một người bạn bình thường thôi".

Đang ‘mặn nồng’ trên giường, bạn trai vội đẩy tôi ra để nghe điện thoại, chạy theo nghe lén, tôi xém ngất khi nghe thấy câu chuyện của bạn trai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim cho biết hiện tại cô đã cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai bởi vì: "Tôi lo lắng quá, tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ".

Trước câu chuyện khó tin, cư dân mạng đã bình luận:

"Tôi mới đọc được cái gì vậy trời..."

"Không có tình cảm mà hôn người ta là sao?"

"Không có bạn bè nào mà hôn nhau đâu"

 

Đang trên đường đi làm, vô tình đụng phải một cặp đôi đang vào khách sạn, nhìn thấy mặt họ, tôi HỐT HOẢNG phát hiện người phụ nữ đó chính là…

Đang trên đường đi làm, vô tình đụng phải một cặp đôi đang vào khách sạn, nhìn thấy mặt họ, tôi HỐT HOẢNG phát hiện người phụ nữ đó chính là…

Tôi sốc khi lần bắt gặp cảnh ngoại tình, và người phụ nữ đó là người mà tôi không bao giờ ngờ tới.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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