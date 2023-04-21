Đi công tác về sớm tạo bất ngờ cho bạn trai, đến cửa nhà nghe thấy tiếng thở dốc ‘lạ’, tôi run rẩy bấm chuông thì thấy anh ta bước ra cùng với…

Thật ra thì bạn trai của cô Choi cũng đã đặt vé máy bay cho cô Choi vào lúc 8 giờ tối ngày mai, nhưng cô Choi quyết định sẽ về sớm hơn một ngày để tạo bất ngờ cho bạn trai, người luôn nhớ nhưng và thúc giục cô về.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi), cô đang có một chuyến công tác xa nhà. Vào ngày lên máy bay về với bạn trai, không biết có phải vì quá nhớ nhung hay không mà cô Choi đã cực kỳ phấn khích, cô lập tức muốn bay về và lao vào vòng tay của bạn trai.

Bạn trai lập tức trả lời: "Anh đang làm việc ở nhà nè, lát xong việc thì anh đi xem phim trên Netflix". Cô Choi vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười ngọt ngào và vội vã đi về nhà.

Kế hoạch về sớm để tạo bất ngờ cho bạn trai của cô Choi diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi đáp xuống sân bay cô lập tức nhắn tin như bình thường cho bạn trai để không bị nghi ngờ, cô nhắn: "Anh đang làm gì đó?".

Trước khi mặt trời lặn, cô Choi cũng đã đến trước cửa nhà bạn trai, định nhấn chuông cửa thì tiếng rên rỉ của ai đó vang vọng trong màng nhĩ của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi định phớt lờ nó và cho rằng 'Tiếng đó chắc từ nhà bên cạnh vọng qua', nhưng lần này cô lại thấy tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Đó là một giọng nói mà cô Choi vô cùng quen thuộc.

Cô Choi sững sờ tại chỗ, tay cô run run bấm chuông nhà bạn trai chứ không dám mở ra dù cô biết rõ mật khẩu.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trai đã bước ra một mình với bộ quần áo xộc xệch, không nói cũng biết người bạn trai vừa ở trong nhà làm gì. Trước sự bàng hoàng của cô Choi, bạn trai điềm nhiên thú nhận: “Bây giờ có bạn gái cũ của anh ở trong nhà. Anh gặp gỡ bạn gái cũ vì anh không thể quên được được em ấy. Chuyến này em về, anh cũng tính sẽ bàn tính lại mối quan hệ của chúng ta”

Cô Choi đã vô cùng tức giận trước sự trơ trẽn của bạn gái cũ và bạn trai của cô. Cô nghiến răng: “Nếu tôi mà không về sớm thì bạn trai tôi định hôm nay quan hệ với bạn gái cũ, xong ngày mai tôi về thì lại tiếp tục quan hệ với bạn gái mới đứng không? Tôi đã nghĩ rằng việc chia tay là một việc thật tồi tệ, nhưng mà cũng may là tôi phát hiện sớm"

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng xem qua câu chuyện đã bình luận an ủi cô Choi:

"Sẽ chẳng có cái gì gọi là bàn tính lại mối quan hệ với bạn đâu, nếu mà bạn không về sớm thì có lẽ anh ta sẽ vẫn bắt cá 2 tay đến cùng, không nỡ bỏ ai đâu"

"Đi xa về mà còn gặp cảnh tượng đó, chắc là bạn đã rất buồn, cố lên nhé"