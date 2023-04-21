Bên nhau 5 năm, ngày cầu hôn anh dẫn tay người phụ nữ khác đến nói một câu, tôi cười khẩy rồi quay gót

Theo lời kể, cô Yoon là một giáo viên tiểu học, còn bạn trai cô thì làm ở một công ty lớn đã được 7 năm. Cả hai từng đã đưa ra quyết định phá thai khi đang hẹn hò vì cô Yoon lỡ dính bầu.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội Hàn Quốc đã hé lộ câu chuyện của người phụ nữ tên Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) với tiêu đề "Bạn trai tôi không muốn lấy tôi vì nhà tôi nghèo".

Cô Yoon đang hạnh phúc đợi đến ngày bạn trai bàn đến chuyện cưới sinh với cô, thì bỗng một ngày cô bàng hoàng nhận được một tin sét đánh. Bạn trai đòi chia tay với cô vì lý do hoàn cảnh.

Cô Yoon cho biết cô rất ăn năn và hối hận về sai lầm đó của cả hai, nhưng cô lại không quá lo lắng. Đó là vì cô có một niềm tin vững chắc rằng người bạn trai tốt mọi mặt của cô, trong tương lai sẽ trở thành chồng của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trai chỉ trích hoàn cảnh nghèo khổ của cô Yoon và nói: “Nhà cô nghèo như vậy, nếu tôi lấy cô, tiền của tôi chẳng phải sẽ chảy hết vào nhà cô hay sao?”.

Ảnh minh họa: Internet

Quen nhau đã được 5 năm, cô Yoon đương nhiên biết rõ bạn trai mình là một người cực kỳ tính toán trong khi hẹn hò, nhưng cô không ngờ rằng anh ta tính toán chi li đến mức nghiêm trọng như thế này. Cô buồn bã nói: "Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì đã chọn anh ta. Tôi tự hỏi sao mình lại quen cái loại người này trong tận 5 năm trời, còn tính làm vợ anh ta nữa chứ."

Ảnh minh họa: Internet

Cô Yoon tâm sự: "Sau mối tình 5 năm đầy bi đát này, liệu tôi có thể gặp được một người đàn ông tốt, yêu đương, hẹn hò rồi có con hay không nhỉ? Và người mới có thật sự yêu tôi nhiều như tôi đã yêu họ hay không?”

Cư dân mạng sau khi xem bài viết đã an ủi cô Yoon rất nhiều:

"Nếu anh ta là một người đàn ông tốt thì anh ta đã thể hiện ra ngay lúc cô mang thai rồi.

"Nghèo có khi chỉ là cái cớ, có khi anh ta đã hết yêu cô rồi hay anh ta đã có người khác rồi cũng nên"

"Cô nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, bỏ anh ta đi rồi chọn một con đường khác đẹp hơn để đi".