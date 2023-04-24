Đang ngồi viết thiệp cưới, thì nhận được tin nhắn lạ có tiêu đề ‘vạch mặt chồng sắp cưới’, mở lên đọc tôi bàng hoàng té khỏi ghế rồi ngất xỉu

Sắp đến ngày cưới, tôi mới biết về quá khứ gây sốc của bạn trai mình thông qua một người lạ mặt.

Mới đây, trên trang mạng xã hội của Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết của cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) với tiêu đề "Tôi đột nhiên biết toàn bộ bí mật 'ghê rợn' của chồng sắp cưới". Cụ thể, vào một hôm cô Lee đột nhiên nhận được tin nhắn của một người lạ tự xưng là người có quen biết bới chồng sắp cưới của cô: “Tôi là một người có quen biết với chồng sắp cưới của cô thời du học Anh. Tôi có bí mật muốn nói với cô.”

Ảnh minh họa: Internet Đọc xong tin nhắn, cô Lee rất hoang mang và cho rằng đây là một thủ đoạn lừa đảo. Nhưng đối phương đã nhanh chóng chứng minh cho cô Lee thấy những hình ảnh học cùng trường đại học với chồng sắp cưới của cô để thuyết phục cô. Cuối cùng cô Kim cũng đã tin và hỏi anh có chuyện gì. Người lạ nhanh chóng nói hết ra toàn bí mật ‘kinh hãi’ của chồng sắp cưới của cô. Sau khi đọc xong cô hoàn toàn gục ngã. Ảnh minh họa: Internet Người lạ tiết lộ với cô rằng chồng sắp cưới của cô Lee đã sống với một gái bán dâm khi còn du học ở Anh. Và khi có con, hai người họ đã bỏ rơi đứa con đó một trại trẻ mồ côi ở Anh.

Không chỉ dừng lại ở đó, chồng sắp cưới của cô còn làm đủ mọi trò để ngủ với nhiều người phụ nữ. Cuối cùng, chồng sắp cưới của cô Lee đã bị cảnh sát bắt quả tang khi đang phê ma túy và bị trục xuất về nước. Ảnh minh họa: Internet Trường Đại học của chồng sắp cưới của cô Lee cũng tuồng ra tin đồn rằng, với một cuộc sống loạn lạc như vậy, anh ta có thể đang mắc các loại bệnh lây truyền qua đường tình dục và thậm chí phải nhập viện điều trị. Biết hết quá khứ của chồng sắp cưới khiến cô Lee sốc nặng, nhưng vì vẫn tin tưởng người mình yêu nên cô đã đi hỏi anh ta. Cô Lee mong người yêu mình sẽ phủ nhận mọi chuyện và nói rằng mọi lời cô nghe được đều là sai, nhưng trái với sự mong đợi của cô chồng sắp cưới của cô đã thú nhận mọi tội lỗi. Anh ta ấp úng nói: "Đó chỉ là sai lầm khi xưa của anh thôi. Xin em hãy tha thứ cho anh". Ảnh minh họa: Internet Cô Lee cảm thấy mình bị phản bội nặng nề, cô đang tính đến chuyện chia tay nhưng lại sợ bị trả thù sau khi biết quá khứ ‘ghê rợn’ của chồng sắp cưới. Cô Lee lo lắng run rẩy hỏi ý kiến của cư dân mạng: "Làm sao để tôi chia tay anh ta một cách an toàn được đây?"

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